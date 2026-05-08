Gli esseri umani sono spesso organizzati in modo tale da essere orientati verso la crescita, il successo e l’accumulazione. Ma dietro queste attività esiste una costante agitazione psicologica, che non può essere alleviata dal vantaggio materiale o estrinseco. La tensione tra il desiderio di avere di più e la comprensione di ciò che è abbastanza, come punto cruciale dell’inquietudine umana, costituisce uno dei temi centrali di questo articolo, fondato sulla Filosofia Sethiana. Il testo sostiene che la realizzazione non possa essere raggiunta attraverso l’accumulazione, ma attraverso la consapevolezza cosciente della sufficienza. L’analisi concettuale e le illustrazioni riflessive permettono allo studio di ridefinire il significato di ricchezza, successo e libertà psicologica all’interno di un quadro Sethiano.

Introduzione: Il Paradosso della Ricerca Umana

La vita umana è piena di contraddizioni: sebbene l’accesso alle risorse, alle opportunità e allo sviluppo non sia mai stato così elevato come oggi, il senso di soddisfazione rimane ancora piuttosto fragile e facilmente sfuggente. Le persone si impegnano, raggiungono obiettivi e accumulano, ma la soddisfazione sembra essere temporanea, poiché svanisce quasi con la stessa rapidità con cui arriva. Questo paradosso suggerisce che la fonte dell’insoddisfazione non risieda nella mancanza di risorse esterne, ma nell’organizzazione interiore del desiderio stesso. La Filosofia Sethiana non considera questo un problema economico o sociale, bensì un problema filosofico-psicologico. Essa presume che sia la tensione dinamica tra due poli concettuali — “di più” e “abbastanza” — a causare l’inquietudine umana. Essi non sono soltanto fenomeni linguistici, ma realtà psicologiche vissute, che determinano il modo di percepire, di comportarsi e lo stato emotivo dell’individuo. Il desiderio di avere di più è simbolo di crescita, aspirazione e sviluppo. Esso ispira innovazione, incoraggia il duro lavoro e sostiene il progresso della società. Tuttavia, nella sua forma incontestata, genera anche una razza di persone incessantemente insoddisfatte. D’altra parte, “abbastanza” rappresenta equilibrio e realizzazione interiore. Tuttavia, esso viene spesso frainteso come compiacimento o stagnazione e, di conseguenza, le persone sono portate a sottovalutarne l’importanza. Questo scritto mira sia a discutere l’interazione tra queste due forze, sia ad articolare una visione Sethiana di come gli individui possano negoziare la tensione tra esse per creare un equilibrio psicologico.

2. Psicologia del “Di Più”: Il Desiderio come Costrutto in Espansione

“Di più” è un concetto di natura fluida. È flessibile rispetto alle situazioni, cresce con il successo e si reinventa secondo le mutevoli esigenze. Ciò che sembrava sufficiente si rivela insufficiente non appena viene raggiunto. È proprio questa qualità dinamica del desiderio che è fondamentale per comprendere l’inquietudine dell’essere umano.

Sul piano psicologico, ciò può essere spiegato attraverso il fenomeno del “Tapis Roulant Edonico”, ossia la tendenza delle persone a ritornare al proprio livello base di soddisfazione anche in presenza di cambiamenti positivi o negativi nella vita. Il successo che un tempo portava felicità inizia lentamente a perdere il proprio fascino emotivo, e la persona che lo ha raggiunto comincia a perseguire altri obiettivi. Ma questa spiegazione non è soltanto adattiva; è anche strutturale, come suggerisce la Filosofia Sethiana. La mente umana, condizionata dal confronto, dalla validazione sociale e dalle narrazioni aspirazionali, sviluppa ciò che potrebbe essere definito “l’abitudine dell’incompletezza”. Questa pratica porta l’individuo a credere che la realizzazione non si trovi nel momento presente, e così continua il ciclo della ricerca del “di più”.

Illustrazione Sethiana: La Coppa Senza Fine

Immaginiamo un uomo che possiede una coppa che apparentemente non si riempie mai. Per quanta acqua vi versi dentro, il livello non aumenta mai. Egli spiega questa anomalia attribuendola a cause esterne — la qualità dell’acqua, l’ambiente o persino il destino — senza mai interrogarsi sulla vera natura della coppa.

La coppa è simbolo della mente condizionata nel significato Sethiano. Quando il sistema percettivo è orientato verso la mancanza, nessuna quantità di acquisizione potrà creare una percezione autentica di pienezza. Lo sforzo di ottenere sempre di più non diventa quindi un mezzo per raggiungere la soddisfazione, ma piuttosto un mantenimento dell’inadeguatezza percepita.

3. La Filosofia dell’“Abbastanza”: Recuperare la Misura della Sufficienza

Contrariamente all’ampiezza del “di più”, il concetto di “abbastanza” manifesta moderazione, chiarezza e autoconsapevolezza. Esso non condanna l’ambizione, ma ne ridefinisce i limiti. Riconoscere ciò che è abbastanza significa creare uno standard interno di adeguatezza, non basato sul confronto con gli altri.

Dal punto di vista filosofico, questo concetto è simile agli insegnamenti di Aristotele, in particolare al principio del “Giusto Mezzo”, che predica la moderazione tra gli estremi. Secondo questo sistema, la virtù non viene raggiunta attraverso l’eccesso o la carenza, ma attraverso la misura.

Tuttavia, nella Filosofia Sethiana è essenziale comprendere che “abbastanza” non è una regola universale, ma una scoperta personale. Essa nasce dall’autoriflessione e non dalla prescrizione. La sufficienza richiesta da una persona può essere molto diversa da quella necessaria a un’altra, a causa dei valori, delle circostanze e dell’orientamento psicologico.

Disegno Sethiano: La Borsa del Viaggiatore Un viaggiatore parte per un lungo viaggio con uno zaino pieno di oggetti che pensa gli saranno necessari lungo il cammino. Col passare del tempo, però, il peso della borsa lo rallenta, rendendo il viaggio meno significativo. A un certo punto apre il contenuto e scopre che potrebbe fare a meno di gran parte di ciò che porta con sé. Liberandosi di questi eccessi, egli non perde nulla di fondamentale; al contrario, riesce a muoversi con maggiore leggerezza e chiarezza mentale. Questo gesto simboleggia il riconoscimento dell’“abbastanza” — il potere di distinguere tra bisogno e accumulazione.

4. Lo Spazio Intermedio: La Realizzazione Rimandata e l’Illusione dell’Arrivo

L’aspetto più significativo dell’esperienza umana non si trova né all’estremo del “di più” né in quello dell’“abbastanza”, ma piuttosto nello spazio tra i due. Questo regno è segnato da una gratificazione incompleta, nella quale la soddisfazione viene costantemente rimandata in attesa di un futuro successo. Le persone tendono a vivere con la convinzione che la realizzazione arriverà una volta raggiunta una determinata meta: l’acquisizione della ricchezza, il riconoscimento o la stabilità. Ma a ogni traguardo la soddisfazione si sposta, e si crea così un ciclo continuo di anticipazione e insoddisfazione. La Filosofia Sethiana definisce questa condizione come “L’Illusione dell’Arrivo”. Essa sostiene che la convinzione nell’esistenza di uno stato futuro di completa realizzazione sia fondamentalmente errata, poiché esternalizza ciò che in realtà è un’esperienza interiore.

Illustrazione Sethiana: La Destinazione Mobile

C’è un uomo che cammina verso una luce in lontananza, credendo che quella sia la sua destinazione. Tuttavia, per quanto continui a muoversi verso di essa, la luce sembra arretrare costantemente, mantenendo sempre la stessa distanza tra loro. Esausto, alla fine si ferma in un punto fisso, solo per scoprire che la luce non era una destinazione reale, ma il riflesso del suo stesso movimento. Questa rappresentazione evidenzia l’inutilità di cercare la realizzazione esclusivamente nel futuro. Non esiste un luogo definitivo da raggiungere; esiste soltanto la percezione da comprendere.

5. Divisione Interiore: Prosperità Esteriore e Inquietudine Interiore

Nel mondo moderno è convinzione comune che il successo significhi accumulazione — accumulazione di denaro, posizione e potere. Sebbene tali conquiste possano migliorare le condizioni esteriori, esse non sempre si trasformano in benessere interiore. Questa alienazione porta a una situazione in cui le persone risultano esteriormente di successo ma interiormente agitate. La Filosofia Sethiana interpreta questo fenomeno come il risultato del disallineamento tra la ricerca esteriore del “di più” e la ricerca interiore dell’“abbastanza”. La persona si frammenta mentre si muove tra priorità concorrenti senza riuscire a trovare un senso di coerenza.

Questa condizione si manifesta in numerose sfere della vita moderna:

Professionisti che raggiungono il successo lavorativo ma finiscono in burnout.

Persone che costruiscono ricchezza ma non riescono a liberarsi dall’ansia.

Personalità sociali che diventano famose ma si disconnettono dalla propria identità.

Questi esempi dimostrano che il “di più”, senza il fondamento dell’“abbastanza”, può produrre soltanto squilibrio e non completezza.

6. Il Punto di Svolta: Consapevolezza e Riconfigurazione del Desiderio

Il passaggio dall’inquietudine all’equilibrio inizia con la consapevolezza. Questa consapevolezza non è semplicemente intellettuale, ma esperienziale — una realizzazione diretta dei modelli del desiderio e delle loro conseguenze. È in questa fase che l’individuo inizia a mettere in discussione l’automatismo della ricerca incessante del “di più” ed esplora il significato della sufficienza. Questo cambiamento non implica rinuncia, ma riconfigurazione — una rivalutazione cosciente delle priorità e delle percezioni. Lo Stoicismo, come tradizione filosofica, sottolinea l’importanza del controllo interiore e dell’accettazione. La Filosofia Sethiana concorda con questa visione, ma mantiene comunque un coinvolgimento dinamico con la vita. Essa non raccomanda il ritiro dal mondo, bensì una partecipazione lucida e consapevole.

Disegno Sethiano: La Stanza Silenziosa

Un uomo vive in una casa piena di rumori e attività. Quando un improvviso blackout spegne tutti i dispositivi, inizialmente si sente a disagio. Poco alla volta, però, inizia a percepire i propri pensieri e sentimenti, scoprendo una dimensione dell’esperienza che prima era stata sommersa dal rumore.

Questo momento rappresenta la realizzazione dell’“abbastanza” — la comprensione che la pienezza non richiede ulteriori aggiunte, ma soltanto il riconoscimento di ciò che è già presente.

7. Libertà Psicologica: Diventare Non Compulsivi

La libertà psicologica è il risultato di questo processo e si manifesta come una relazione armoniosa con il desiderio. Le persone in questo stato sono in grado di perseguire obiettivi senza esserne dominate. Il desiderio diventa ora un mezzo e non un bisogno. Il successo si trasforma in un’espressione e non in una necessità essenziale. La perdita diventa qualcosa da affrontare, non una forza distruttiva. Nella Filosofia Sethiana, questo stato può essere definito “Sufficienza Consapevole” — una condizione in cui l’individuo partecipa pienamente alla vita pur mantenendo una stabilità interiore.

8. Ridefinire il Concetto di Ricchezza e Successo

Le concezioni classiche della ricchezza si concentrano sull’accumulazione e sul possesso. La Filosofia Sethiana propone invece una definizione diversa: la ricchezza è la capacità di percepire la sufficienza.

Secondo questo quadro:

Una persona ricca è colui che non è continuamente tormentato dall’insoddisfazione dei propri desideri.

Il successo non viene misurato dalla quantità delle conquiste, ma dalla qualità dell’esperienza.

La crescita non viene valutata in base all’espansione, ma attraverso integrazione ed equilibrio.

Questa ridefinizione sposta l’attenzione dalle misure esteriori agli stati interiori, offrendo un paradigma di realizzazione più sostenibile.

9. Conclusione: La Risoluzione della Tensione Sethiana

Il conflitto tra “di più” e “abbastanza” non è semplicemente un problema da eliminare, ma un processo da comprendere. Esso rivela il duplice carattere della vita umana: aspirazionale e riflessivo, attivo e contemplativo. La Filosofia Sethiana non promuove il rifiuto dell’ambizione né la semplice accettazione passiva delle circostanze. Piuttosto, richiede un equilibrio tra desiderio e consapevolezza, permettendo agli individui di tendere alla crescita senza perdere la pace interiore. La realizzazione non si trova né nell’estremità del “di più” né nell’immobilità dell’“abbastanza”, ma nella manovra cosciente tra entrambi.

Riflessione Finale Sethiana

L’uomo vive in una molteplicità tra il “di più” e l’“abbastanza”, non come accumulatore di oggetti, ma come amante della moderazione. Nella convinzione del “di più”, egli corre,

nel percepire l’“abbastanza”, egli riposa, ma vive veramente soltanto quando arriva a conoscere entrambi.

Dr Sethi K.C.*, com.unica 8 maggio 2026

*Author, Conceiver of Sethian Philosophy Auckland,New Zealand. Daman, India

[English version]

Between“More”and “Enough”: The Silent Conflict of Human Life

Human beings are often organized in such a way that it is oriented towards growth, success and accumulation. But behind these activities is a constant psychological upheaval, which cannot be alleviated by material or extrinsic advantage. The tension between the wish to have more and the understanding of having enough as a crucial point in the restlessness of humans is one of the central points of this article, which is grounded in Sethian Philosophy. The paper believes that fulfilment cannot be attained in terms of accumulation but in the conscious awareness of sufficiency. The conceptual analysis and reflections illustrations enables the study to redefine the meaning of wealth, success and psychological freedom in a Sethian framework.

Introduction:The Paradox of Human Pursuit.

Human life is full of contradictions: even though the access to the resources, opportunities, and developments has never been as high as it is now, the feeling of satisfaction is still rather weak and can be easily missed. People are striving, achieving and accumulating but satisfaction seems to be temporary as it fades almost at the same pace as it comes. This paradox is to the effect that the source of dissatisfaction is not in the lack of external resources but in the inner organization of desire itself.

Sethian Philosophy does not consider it as an economic or social problem but rather as a philosophical-psychological problem. It assumes that it is the dynamic tension between two conceptual poles more and more that causes human unrest. They are not only linguistic phenomena but lived psychological facts which determine the way of perception, behavior, and emotional state.

The desire for more is a symbol of growth, aspiration and development. It inspires innovation, encourages hard work and maintains the growth of the society. But in its unquestioned form it too is breeding a race of incessantly discontented people. On the other hand, enough is enough, equilibrium and inner fulfillment. However, it is usually misconstrued to mean complacency or stagnation and as a result; people are led to underestimate its importance.

This write up aims to both discuss the interaction between the two forces, as well as to articulate a Sethian view of how individuals can negotiate the tension between the two forces to create a psychological equilibrium.

2. Psychology of the more: Desire as an Expanding Construct.

More is a concept which is fluid in nature. It is flexible to situations, it grows with the success and reinvents itself according to the changing demands. What seemed to be good, turns out to be wanting as soon as it is achieved. It is this dynamic quality of desire that is key to comprehending the restlessness of human beings.

On a psychological front, this can be explained by the fact that the phenomenon follows the Hedonic Treadmill, which is the tendency that people tend to go back to the baseline level of satisfaction even in case of positive or negative change in life. The success that used to bring happiness, slowly begins to lose its emotional appeal and the person who accomplished it will start to pursue other objectives.

But this explanation is not only in the adaptive explanation but also in the structural explanation which is suggested by the Sethian Philosophy. What might be called a habit of incompleteness is developed by the human mind conditioned through comparison, social validation and aspirational narratives. This practice gets one into thinking that the fulfilment is not within the present moment and thus the cycle continues of seeking more.

Sethian Illustration: The Endless Cup.

Imagine a man who owns a cup which seemingly never fills up. However much water he puts into it, it will not be any higher. He explains this abnormality by the external causes- the quality of the water, the environment or even fate without questioning what the cup really is.

The cup is a symbol of the conditioned mind in a Sethian meaning. When the system of perception is geared towards deficiency no quantity of obtainment is likely to create a redeeming perception of repleteness. The striving to get more hence not becomes a way to get satisfaction but rather an upholding of perceived inadequacy.

3. The Philo-Sophy of Enough: Reclaiming the Measure of Sufficiency.

As opposed to the broadness of more, the notion of enough exhibits restraint, conciseness and self-awareness. It does not disapprove of ambition but sets its limits in a new way. Recognizing enough is to create an internal standard of adequacy, not based on comparisons with others.

Philosophically, this concept is similar to the teachings of Aristotle; especially the principle of the Golden Mean, which preaches moderation between extremes. As per this system virtue is not accomplished by excess or deficiency but by moderation.

However, that enough is not a universal rule but a personal discovery is of the essence of Sethian Philosophy. It comes about as a result of self-reflection and not prescription. The sufficiency required by one person may be very different than what is needed by another person due to values, circumstances and psychological orientation.

Sethian drawing: The bag of the Traveller.

A traveller sets out on a trip with a bag in his backpack, which contains things that he expects to need on his trip. Later on in the journey, the bag will weigh him down, slowing him down and making his journey less meaningful. At some point, he opens up the contents and discovers that he can do without much of the contents.

This means that by shedding these excesses he does not lose anything that is fundamental to him; instead, he is able to move and have a clear mind. This gesture is a symbol of acknowledgment of enough- the power to draw the line between need and gathering.

4. The Intervening Space: Deferred Fulfillment and the illusion of Arrival.

The most significant aspect of people’s experience is not at the end of more or enough but rather between the two extremes. This realm is marked by unfulfilled gratification whereby gratification is constantly delayed awaiting its success in the future.

People tend to work on the premise that fulfillment will be attained upon accomplishment of a particular milestone: acquisition of wealth, achievement of recognition and stability. But with every milestone there is a change in terms of satisfaction, and a continuous cycle of anticipation and dissatisfaction is formed.

Conceptualizing this condition as the Illusion of Arrival is a conceptualization that was introduced by the Sethian Philosophy. It assumes that the conviction in the existence of a future state of complete fulfillment is essentially incorrect in that it externalises what is essentially an internal experience.

Sethian Illustration: Moving Destination.

There is a man, who is walking towards a light in the distance, as he believes that this is where he is going. The light, though constantly striven to, seems to be moving back, keeping the same distance between them. He is weary of it, and at last arrives at a fixed point, only to discover that the light is not a fixed point but rather a reflection of his own movement.

And then we

This cartoon highlights the uselessness of being fulfilling as a way in the future. There is no place to be arrived at but there is the image to be achieved.

5. Interior Division: Outward Prosperity and inward Unrest.

In the modern world, it is a common belief that success means accumulating, i.e. accumulating money, position, and power. Although these achievements have a potential to improve the external conditions, they may not always be converted into the inner well being. This alienation leads to a situation whereby people are externally successful but internally unrestful.

This is interpreted in Sethian Philosophy as the outward seeking of more not being in line with the inward seeking of enough. The person is disintegrated as he/she moves between competing priorities whilst failing to find a sense of coherence.

This situation is manifested in a number of spheres of modern life:

Career professionals who attain career success but end up being burnt out.

People who build wealth and can not cope with anxiety.

Social personalities who become well known and become disoriented to their identity.

These incidences point out that the more without the foundation of enough can only result in imbalance and not completeness.

6. The Turning Point: Awareness and the re-configuration of Desire.

The process of the restlessness to equilibrium starts with awareness. This consciousness is not an intellectual one, but an experience, or rather a realization of the patterns of desire, and their outcomes.

The stage of questioning the automaticity of pursuit of more and the exploration of the sense of sufficiency take place in the stage. This change does not involve renunciation but reconfiguration – a conscious re-evaluation of priorities and perceptions.

Stoicism, being one of the philosophical traditions, underlines the significance of inner control and approval. Sethian Philosophy concurs with this point of view but still has a dynamic involvement with life. It does not recommend withdrawal but a clear participation.

Sethian drawing: The Silent Room.

A man is residing in a house that has noisy activities. As all devices are put out of commission when a sudden power outage occurs, he at first feels uncomfortable. Little by little, however, he comes to know about his own thoughts and feelings, and discovers a dimension of experience that has previously been drowned in noise.

This moment is the realization of enough- the realization that fulfillment does not need any further input but a realization that the realization is already there.

7. Psychological Freedom: Becoming Compulsive.

Psychological freedom is the result of this process, which manifests itself in a harmonious relationship with the desire. People in this state are able to chase goals without being overridden by these goals.

The desire is now a means and not a need. Achievement is made an expression and not an essential. Loss is something to deal with and not to cause destruction.

It can be termed as Conscious Sufficiency in Sethian Philosophy- a state in which people are involved in all aspects of life but are at the same time stable internally.

8. Revising the Concept of Wealth and Success.

Classical concepts about wealth focus upon accumulation and ownership. Another definition suggested by Sethian Philosophy is that wealth is the ability to perceive sufficiency.

Under this framework:

A rich person is a person who is not so annoyed by the lack of satisfaction of his/her desires.

It is not the amount of success that is used to measure success but rather the quality of experience.

The growth is not measured based on the expansion but through integration and balance.

This redefinition moves the emphasis off exterior measurements to interior states, and provides a more sustainable paradigm of fulfillment.

9. conclusion: The Resolution of the Sethian Tension.

More and enough are not simply an issue to be eradicated but a process to be comprehended. It displays the twofold character of human life: aspirational and reflective, active and contemplative.

Sethian Philosophy does not promote the rejection of ambition and the acceptability of situations. Rather it demands a compromise between desire and awareness and thus individuals are able to strive towards growth without losing peace.

The fulfillment is not to be found at either extremity of more or at the stasis of enough but in the conscious manoeuvre between them.

Final Sethian Reflection

Man is in a multiplicity between more and enough,

nor as a hoarder of objects,

but as a lover of moderation.

in the belief of more, he runs,

he sleeps when he perceives in the case of him sufficiently,

but he lives indeed only.

when he comes to know about both.

Dr Sethi K.C.*, com.unica 8 maggio 2026

*Author, Conceiver of Sethian Philosophy Auckland,New Zealand. Daman, India