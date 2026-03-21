Uscito 19 marzo 2026 su tutte le piattaforme digitali “ELEGANCE CLASSIC”, il nuovo album della musicista e compositrice M° Sylvia Pagni. È un lavoro estremamente versatile che non dimentica l’importanza e il fascino della grande musica classica. Questo progetto discografico, pubblicato con edizione RTI – Mediaset, alterna capolavori della tradizione – come quelli di Frédéric Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Amilcare Ponchielli e Nikolaj Rimskij-Korsakov – a rielaborazioni personali dell’artista. Non mancano inoltre brani di composizione originale firmati da Sylvia Pagni.

Nel disco Sylvia Pagni si alterna tra pianoforte e fisarmonica, due strumenti che dialogano tra loro creando atmosfere eleganti, suggestive e ricche di sfumature musicali. In alcuni brani l’artista ha inoltre voluto inserire arrangiamenti rock e jazz, con l’intento di avvicinare anche le nuove generazioni a tale repertorio e rendere questa musica eterna ancora più attuale e contemporanea.

Particolarmente significativa è l’interpretazione de “La Danza delle Ore” di Amilcare Ponchielli, nella quale Sylvia Pagni utilizza la fisarmonica MIDI. Questa particolare tipologia di strumento consente l’esecuzione della fisarmonica in dialogo con una vera orchestra sinfonica, ampliando enormemente le possibilità timbriche ed espressive. Con la sua maestria interpretativa, la Pagni offre così una versione ricca di colori orchestrali, capace di esaltare e allo stesso tempo rinnovare uno dei più celebri capolavori del repertorio classico.

In questa opera discografica la musicista si è avvalsa della collaborazione di grandi musicisti, tra cui Fabio Tucci alle percussioni e Olena Lib al violino, che ha capitanato la sezione archi. Gli arrangiamenti sono esclusivi del M° Sylvia Pagni, elemento che conferisce all’intero progetto un’identità artistica originale e riconoscibile. L’opera discografica è stata realizzata da Sylvia Pagni anche in onore di suo padre, il musicista M° Giuseppe Pagni, e dedicata simbolicamente a tutti i papà.

Un ricordo particolarmente caro accompagna questo progetto: Sylvia Pagni racconta di quando, da bambina, passando con il padre nelle vicinanze di Cologno Monzese, rimaneva affascinata dall’imponente antenna a torre di Mediaset. Suo padre le diceva: “Questa è il faro di una grande famiglia”. E già allora nasceva in lei il desiderio profondo di farne parte, un sogno realizzato con molta fatica e dedizione per la sua musica.

Un ringraziamento speciale va ai co-autori Loris Cattunar ed Elisa Riccitelli, che hanno sostenuto Sylvia Pagni nella realizzazione di questa opera discografica, contribuendo con passione e sensibilità artistica alla sua nascita. Un sentito ringraziamento anche alla sezione musica di RTI – Mediaset, che ha creduto nel progetto musicale, sostenendone la realizzazione e contribuendo alla sua diffusione.

ELEGANCE CLASSIC si presenta così come un viaggio musicale raffinato e innovativo, in cui la tradizione incontra nuove sonorità, offrendo all’ascoltatore interpretazioni eleganti, abbellimenti sorprendenti e una visione contemporanea dei grandi capolavori della musica.

com.unica, 21 marzo 2026