Dal linguaggio all’ascolto, il tema “Just Evolve” invita a ripensare inclusione e dignità, mettendo al centro la persona

Il 21 marzo non è una data qualunque. In tutto il mondo, oggi si celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite per promuovere diritti, inclusione e piena partecipazione delle persone con questa condizione genetica. La scelta del giorno è simbolica: 21/3 richiama la trisomia del cromosoma 21, la caratteristica biologica che definisce la sindrome.

Ma ridurre questa giornata a un richiamo genetico sarebbe limitante. Il messaggio di quest’anno, “Just Evolve” – “È semplicemente ora di evolversi” – indica una direzione chiara: il cambiamento non riguarda solo le politiche o i servizi, ma prima di tutto lo sguardo culturale con cui la società osserva e racconta la disabilità. E proprio il linguaggio è uno dei terreni principali su cui si gioca questa trasformazione. Le parole non sono mai neutre: possono includere o escludere, raccontare o deformare. Scegliere una narrazione rispettosa e accurata significa contribuire concretamente a smantellare stereotipi ancora radicati. Non si tratta di “correttezza formale”, ma di giustizia sociale.

In Italia, realtà come ANFFAS ( Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) insistono da anni su questo punto: il vero ostacolo non è la sindrome in sé, ma il pregiudizio che limita opportunità e riconoscimento. È qui che la richiesta di evoluzione diventa urgente. Accanto al tema del linguaggio, emerge con forza anche quello dell’ascolto. L’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute ha posto al centro delle proprie riflessioni proprio questa dimensione: ascoltare davvero le persone con disabilità e le loro famiglie, senza filtri né categorie preconfezionate. Un ascolto autentico significa abbandonare le generalizzazioni e riconoscere l’unicità di ogni storia.

Le testimonianze raccolte nella pubblicazione “Ho udito il suo lamento. In ascolto dei sofferenti” raccontano una quotidianità fatta di impegno, certo, ma anche di relazioni profonde e ricche di significato. Le famiglie non chiedono soltanto competenza clinica ai professionisti sanitari: chiedono, soprattutto, di essere viste e comprese nella loro esperienza concreta. È un passaggio cruciale. La persona con sindrome di Down non è solo destinataria di cure o assistenza, ma soggetto attivo, capace di costruire relazioni, di offrire affetto, di contribuire alla comunità. In questa prospettiva, cambia radicalmente anche il modo di pensare l’inclusione: non più concessione, ma riconoscimento.

La Giornata Mondiale diventa allora un’occasione per interrogarsi su quanto la società sia davvero pronta a questo salto culturale. Le barriere non sono soltanto architettoniche, ma spesso invisibili: aspettative ridotte, sguardi paternalistici, narrazioni semplificate. Superarle richiede un impegno collettivo, che coinvolge istituzioni, scuola, sanità e cittadini.

“Evolversi” significa anche questo: passare da una logica di assistenza a una logica di partecipazione. Significa costruire contesti in cui ogni persona possa esprimere le proprie capacità e aspirazioni, senza essere definita esclusivamente da una condizione genetica.

La giornata di oggi rappresenta pertanto un invito concreto a cambiare prospettiva. A scegliere parole più giuste, ad ascoltare di più, a riconoscere valore dove troppo spesso si vede solo fragilità. Perché l’inclusione non è un traguardo da celebrare una volta all’anno, ma un processo quotidiano che riguarda tutti.

Sebastiano Catte, com.unica 21 marzo 2026