Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:30, a TEMPERA, presso il CENTRO CULTURALE, l’Associazione Tempera Onlus propone un pomeriggio dedicato alla presentazione di “Intrecci di memoria”, sedicesimo libro del giornalista e scrittore aquilano Goffredo Palmerini (nella foto in alto). Oltre all’Autore, che illustrerà la sua opera e sarà ben lieto di dialogare con il pubblico, interverrà Francesca Pompa, presidente della Casa editrice ONE GROUP, e Rosanna Scimia, che modererà l’incontro, presidente di Tempera onlus, l’Associazione che da quasi vent’anni si occupa della diffusione della cultura nelle aree limitrofe del comprensorio aquilano, organizzando numerosi eventi culturali (concerti, spettacoli, teatrali, cineforum, conferenze, seminari, laboratori per ragazzi, ecc.) per mantenere vivi i piccoli borghi dell’aquilano.

L’autore, che è stato insignito di molti premi internazionali, da anni scrive su importanti testate giornalistiche sia in Italia che all’estero. Molto ricca e feconda è la sua produzione letteraria, dedicata alle bellezze dell’Italia, alle tradizioni regionali, alle storie di emigrazione della gente d’Abruzzo, a persone illustri che all’estero rendono onore alla loro terra d’origine.

Il titolo del volume “Intrecci di Memoria – Trame di vita, territori e sguardi in cammino” ben rappresenta l’essenza dell’opera, un viaggio in cui l’autore ripercorre storie di emigrazione, incontri culturali e personaggi aquilani e non (Nello Scipioni, Arturo Tridico, Alfredo Fiordigigli, Rodolfo Zanni, Nicola Ranalli, Joseph D’Andrea, Omero Sabatini, Mario Setta, Sergio Camellini, Franco Ricci ed altri). Restituisce così voce a luoghi, persone e memorie che attraversano epoche e continenti, ricordando quanto sia importante custodire le radici culturali anche lontano dalla propria terra natale.

Nel suo raccontare esperienze di incontri e condivisioni, vengono messi in luce gli importanti legami della nostra emigrazione e le molte figure di intellettuali di origine italiana che hanno lasciato un segno nella società e nella cultura, evocati con partecipata e affettuosa vicinanza, come ad esempio il grande drammaturgo aquilano Mario Fratti vissuto a New York, al quale l’autore era legato da profonda amicizia.

In questo viaggio nella memoria vengono richiamati anche importanti personaggi del panorama culturale internazionale, come l’intellettuale indiano Krishan Chand Sethi ed il poeta filippino Epitacio Tongohan con la sua vita straordinaria. Il libro “Intrecci di memoria” è dedicato al prof. Serafino Patrizio, insigne matematico dell’Università dell’Aquila. Il volume è un tributo alla nostra città, alla cultura, alla bellezza che resiste.

L’ingresso è libero.

com.unica, 24 marzo 2026