Espressione culturale italo-albanese tra dialogo, arte e giornalismo. Tirana, 28 aprile 2026 ore 11:00 – Hotel Tirana International, Sala Abret

Sarà la capitale albanese ad ospitare l’evento inaugurale del progetto internazionale “Verbum Mundi”, promosso dall’Associazione culturale VerbumlandiArt APS. L’Unione dei Giornalisti Albanesi, con il Presidente Aleksandër Çipa.e VerbumlandiArt APS, con la Presidente Regina Resta, segneranno l’avvio del progetto “Verbum Mundi”. Un incontro congiunto di alto profilo, che vedrà la partecipazione di esponenti italiani e albanesi, uniti nel comune intento di promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione tra i popoli.

Il progetto internazionale Verbum Mundi nasce con l’obiettivo di creare una Rete culturale internazionale capace di valorizzare eccellenze nei campi della letteratura, dell’arte, del giornalismo e dell’impegno sociale. L’iniziativa si propone come spazio autorevole di confronto e collaborazione, fondato sui valori della pace, della giustizia, della dignità umana e della responsabilità culturale. Il progetto si inserisce in un contesto globale che richiede sempre più luoghi di confronto autentico, fondati sui valori della pace, della giustizia, della dignità umana e della responsabilità culturale. Nel corso della giornata saranno inoltre conferiti riconoscimenti a personalità distintesi per il loro contributo nei settori della cultura, del giornalismo e dell’impegno sociale.

«Verbum Mundi rappresenta una visione ampia e concreta: creare connessioni reali tra culture diverse, valorizzando il merito e promuovendo una cultura della responsabilità e del dialogo» – dichiara la Presidente Regina Resta – «Tirana è solo il primo passo di un percorso internazionale che coinvolgerà altri Paesi europei ed extraeuropei». Il progetto prevede infatti una serie di tappe itineranti, con eventi di rilevante caratura culturale e istituzionale, finalizzati alla costruzione di una comunità internazionale fondata sulla condivisione dei valori e sulla collaborazione tra eccellenze.

Con Verbum Mundi, VerbumlandiArt APS rafforza il proprio impegno nella promozione culturale internazionale, confermandosi come realtà dinamica e autorevole nel panorama culturale contemporaneo. La delegazione italiana, che partirà il 27 aprile per Tirana e farà rientro in Italia il 29, sarà così composta:

Regina Resta – Presidente VerbumlandiArt APS

On. Mirella Cristina – Avvocato

Francesco Lenoci – Professore presso Università Cattolica di Milano

Eugenio Bisceglia – Avvocato

Maria Pia Turiello – Presidente del Comitato Scientifico

Vinicio Leonetti – Giornalista

Tommaso Filieri – Artista

Angela Kosta – Scrittrice e traduttrice

I lavori si svolgeranno nella Sala Abret dell’Hotel Tirana International nel corso dell’intera giornata del 28 aprile, a partire dalle ore 11. Il programma prevede:

Incontro culturale italo-albanese;

Tavola di confronto tra esponenti del mondo culturale e giornalistico;

Consegna Premi e riconoscimenti internazionali a Personalità distintesi per merito e impegno.

Momento centrale della manifestazione sarà la presentazione del volume poetico “Unë mbes fjalë” di Regina Resta, tradotto in lingua albanese da Angela Kosta, con prefazione del giornalista e scrittore Aleksandër Çipa. È un’opera che rappresenta un ponte culturale tra Italia e Albania, espressione autentica della forza della parola come strumento di dialogo e condivisione.

L’evento inaugurale di Tirana rappresenta una tappa fondamentale per la costruzione di un progetto che intende svilupparsi a livello internazionale, coinvolgendo Paesi europei ed extraeuropei in un percorso culturale condiviso. Verbum Mundi si configura non solo come progetto, ma come incipit di un Movimento culturale internazionale volto a promuovere relazioni autentiche tra culture diverse, valorizzando il merito e la qualità. Un vero cenacolo di dialogo interculturale e di pace.

Goffredo Palmerini, com.unica 26 aprile 2026

*Nella foto in alto: Regina Resta