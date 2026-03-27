Un progetto, firmato dal celebre fotografo e curato da Paola Severini Melograni, rende omaggio a 80 protagoniste della società civile italiana. 1° aprile-1° maggio 2026

SAN MINIATO (PI) – Dopo il prestigioso debutto presso la Camera dei Deputati a Roma, la mostra fotografica “Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne” approda in Toscana. L’esposizione, organizzata per l’occasione dal Centro Commerciale Naturale di San Miniato, sarà ospitata per tutto il mese di aprile a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione CR San Miniato, con l’inaugurazione ufficiale fissata per mercoledì 1° aprile alle ore 18:00.

Il progetto, firmato dal celebre fotografo Riccardo Bagnoli e curato da Paola Severini Melograni, rende omaggio a 80 protagoniste della società civile italiana: scienziate, artiste, economiste e attiviste che, con la loro leadership, contribuiscono al progresso del Paese. Ispirandosi alla figura simbolica della Marianna francese nel dipinto di Delacroix, ogni scatto racconta una storia di resistenza e conquista, celebrando il cammino dei diritti femminili iniziato con il suffragio universale del 1946.

“Con la mostra ‘Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne’” sottolinea Riccardo Bagnoli “abbiamo voluto rendere un omaggio doveroso alla forza e alla determinazione femminile. Questa esposizione celebra tutte le donne che, con impegno quotidiano, rappresentano il vero motore del progresso civile, culturale e sociale del nostro Paese.”

Il sostegno all’iniziativa da parte del Comitato Territoriale Toscana di Crédit Agricole Italia non è solo un atto di vicinanza al territorio, ma riflette la visione strategica del Gruppo orientata alla valorizzazione del talento femminile e al contrasto di ogni discriminazione.

Realizzate in luoghi iconici come Villa Medici e il Teatro Quirino, le opere arrivano ora in uno dei palazzi storici più significativi del territorio. La tappa di San Miniato vuole essere un omaggio alle celebrazioni del 2026 per l’80° anniversario del voto alle donne in Italia.

La mostra resterà aperta al pubblico presso Palazzo Grifoni fino al primo maggio dal venerdì alla domenica con orario 10÷18, offrendo a quanti lo vorranno un’occasione unica di riflessione sul ruolo della donna come architetto del futuro.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Evento: Inaugurazione mostra “Marianne d’Italia – Il coraggio delle donne”

Dove: Palazzo Grifoni, San Miniato (PI) – Sede Fondazione CRSM

Quando: 1° aprile, ore 18:00 (mostra aperta fino al 1° maggio nei giorni dal venerdì alla domenica con orario 10÷18).

com.unica, 27 marzo 2026