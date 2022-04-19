VERONA. Il 29° anniversario del dies natalis di don Tonino Bello sarà celebrato anche a Verona, nel Chiostro della Basilica di San Zeno (Sala Giorgio Zanotto), mercoledì 20 aprile, ore 17,30.

Dopo i saluti di Giovanni Martes, presidente Associazione “Gli Amici del Salento di Verona”, sarà proiettato il cortometraggio “L’anima Attesa” del regista salentino Edoardo Winspeare.

Seguirà la relazione “Beati i Costruttori di Pace” di don Martino Signoretto, Vicario Episcopale per la Cultura della Diocesi di Verona, e la relazione “Pace e Giustizia e Bellezza secondo don Tonino Bello” del professor Francesco Lenoci, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Infine, la poetessa Agata De Nuccio declamerà alcuni versi poetici sulla Pace con le parole di don Tonino Bello.

33 anni dopo il discorso di don Tonino Bello all’Arena di Verona (30 aprile 1989)… le sue esortazioni a Pace e Giustizia e Bellezza torneranno, quindi, a risuonare a Verona.

Cantate la speranza. E se io non potrò immergermi nel vostro concerto, posso darvene ancora l’intonazione. (don Tonino Bello)

com.unica, 19 aprile 2022