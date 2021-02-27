Andrea Riccardi e Giulio Ferroni inaugurano un nuovo ciclo della rassegna “Pagine di Storia”, con un dialogo su L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della “Commedia” (La Nave di Teseo, 2019, con il sostegno della Società Dante Alighieri), moderati da Alessandro Masi.

“Dante rappresenta ed evoca il patrimonio infinito della lingua e dell’umanesimo italiano” ha dichiarato il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi a proposito delle celebrazioni per il Settecentenario della sua morte. Ferroni, dal canto suo, invita a ripercorrere e conoscere anche l’Italia dei territori vista dal punto di vista della geografia, una disciplina sempre meno studiata nelle scuole ma sempre più necessaria agli individui dell’era digitale per conservare un rapporto concreto con il “genius loci”, bilanciando le opportunità del digitale con le emozioni dell’esperienza.

Giulio Ferroni e Andrea Riccardi approfondiranno questi temi nell’incontro che si terrà mercoledì 3 marzo alle 17:30, con la moderazione del Segretario Generale della Dante Alessandro Masi.

Diretta nella pagina Facebook della Società Dante Alighieri e su www.ladante.it

www.ladante.it

com.unica, 27 febbraio 2021