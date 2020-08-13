Bertoni Editore presenta gli Incontri Letterari il 12 e 13 agosto

TARANTO – La “Bertoni Editore”, rappresentata dal suo direttore Jean Luc Bertoni, si presenta alla città di Martina Franca. Da sempre pronta a sottolineare l’importanza che la lettura racchiude, in quanto “arte”, la casa editrice umbra celebra i libri, e i suoi autori, dedicando due intense serate. Gli incontri letterari si terranno il 12 e il 13 agosto, alle ore 21.00, nelle sale dell’Hotel Villa Rosa, sito a Martina Franca, in Via Taranto 70.

Numerosi sono gli autori e i poeti che prenderanno parte alle serate culturali suddivise in due diversi momenti letterari. Mercoledì 12 agosto saranno presenti, per la poesia, Giovanna Carpagnano, Tonia Scatigna e Vittoria Simone. Tra gli autori, invece, che prenderanno parte al momento dedicato alla narrativa citiamo: Carlo Tacconelli, Antonio Galeone e Anna Leo.

Alla serata di giovedì 13 agosto parteciperanno, per la poesia, Maira Francavilla, Alessandra Palazzo e Cosimo Schena, per la narrativa, Francesco Bellopede, Vito Introna e Ornella Protopapa. Dialogherà con gli autori l’editore Jean Luc Bertoni ed è prevista la partecipazione di Francesco Lenoci e altri ospiti a sorpresa.

Due date all’insegna della Cultura, e vivide emozioni in versi, ci attendono a Martina Franca che di recente è stata insignita del titolo “Città che legge”, per il secondo biennio consecutivo. La Bertoni Editore è una casa editrice indipendente NAP, ed è un progetto la cui attività principale non consiste nella sola produzione e distribuzione di libri o di testi in genere, ma che punta sulla promozione e valorizzazione della cultura attraverso proposte editoriali indirizzate a un pubblico di autori selezionati le cui opere possano fornire un valido contributo alla Letteratura italiana.

L’Editore, infatti, pubblica autori validi laddove le opere presentate siano meritevoli di uno sforzo economico da parte della Bertoni Editore stessa. Questa politica editoriale è già una fonte di guadagno in quanto avere un catalogo di opere di pregio non può che aumentare il gradimento da parte del pubblico. Il direttore, Jean Luc Bertoni, nell’ambito della prima edizione del Premio “Vivo Umbria ‒ Ars Contemporanea”, ha ricevuto una targa di riconoscimento per l’attività sociale svolta dalla Bertoni Editore durante il lockdown. Con l’iniziativa intitolata “Più libri meno stress”, la casa editrice ha messo a disposizione le sue pubblicazioni, gratuitamente, chiamando all’appello altri editori. Un grande gesto solidale che ha ricevuto anche il riconoscimento del Ministero dell’Innovazione, nel quadro più ampio del progetto “Solidarietà digitale”.

com.unica, 12 agosto 2020