Bartali, Impastato e gli ambientalisti i Giusti più ‘adottati’

Al via la cerimonia di premiazione per il concorso scolastico promosso dall’Associazione Giardino dei Giusti e dal Ministero dell’Istruzione. Di ogni ordine e grado, gli studenti hanno partecipato con oltre 900 testi letterari, poesie, videoclip, racconti a fumetti, foto, disegni, ebook e padlet ispirati dalle storie dei Giusti. Gino Bartali, gli eroi delle Olimpiadi del 1968, Chico Mendes e la mamma di Peppino Impastato tra le figure più apprezzate dai ragazzi.

Milano, 18 maggio 2022 – Più di 900 elaborati, prodotti da ragazzi di circa 300 istituti sparsi su tutto il territorio italiano. Sono i numeri del concorso “Adotta un Giusto 2021/22”, l’annuale bando per le scuole promosso dall’Associazione Giardino dei Giusti (composta da Comune di Milano, Gariwo e UCEI) insieme al Ministero dell’Istruzione, giunto quest’anno alla settima edizione. Gli studenti hanno risposto alle proposte del bando adottando nel corso dell’anno scolastico figure di Giusti che hanno salvato vite o si sono contraddistinti per la salvaguardia della dignità umana nei momenti più bui della storia.

Le cerimonie di premiazione si svolgeranno nel corso della mattinata di giovedì 19 maggio e verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Fondazione Gariwo. Oltre che dai saluti istituzionali di Elena Buscemi (presidente del Consiglio comunale di Milano), Gabriele Nissim (presidente della Fondazione Gariwo) e Anna Maria Samuelli (responsabile della commissione didattica della Fondazione Gariwo), l’evento sarà arricchito dalle testimonianze di Igor Trocchia (allenatore di calcio impegnato contro il razzismo, attuale ct della Nazionale sordi) e Luisa Impastato (nipote di Peppino e Felicia Impastato) e dai contributi dei membri della compagnia teatrale Oderstrasse (Cornelia Miceli, Marco Ciccullo ed Enrico Ravano) e dei game designers Maria Guarnieri e Oscar Biffi.

Nato con l’obiettivo di promuovere negli studenti, attraverso il lavoro sui Giusti dell’Umanità, una cittadinanza attiva intesa come presa di coscienza dei principi che guidano un comportamento solidale eticamente responsabile, quest’anno il concorso ha visto tra le figure maggiormente scelte dai ragazzi personalità dello sport, della lotta alla mafia e della tutela dell’ambiente. Tra i Giusti più “adottati” dell’edizione figurano il ciclista Gino Bartali; i velocisti delle Olimpiadi di Messico 1968 Tommy Smith, John Carlos e Peter Norman; la nuotatrice siriana Yusra Mardini; il sindacalista brasiliano Chico Mendes; Felicia Bartolotta Impastato, madre di Peppino Impastato.

Anna Maria Samuelli, coordinatrice della commissione didattica della Fondazione Gariwo, spiega il senso di queste scelte: “Il male si sconfigge ogni giorno cercando il bene. I Giusti adottati dagli studenti sono per loro un esempio per essere responsabili, coraggiosi e attenti a chi ci sta vicino”.

“È emozionante vedere quante scuole, studentesse e studenti, quanti e quante insegnanti partecipano ogni anno al concorso Adotta un Giusto – dichiara la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi -. Questa partecipazione è il riconoscimento del grande lavoro fatto da Gariwo e da chi è impegnato nella cura e nella custodia della Memoria, è un segnale di speranza per il futuro”.

I premi, offerti da Ecofactory, saranno in linea con le tematiche scelte dai ragazzi: verranno infatti piantati ulivi, alberi di cacao e di acacia in Kenya, Etiopia e Guatemala per ogni classe vincitrice. Sul sito di Gariwo (https://it.gariwo.net/educazione/bando-adotta-un-giusto-202122-23817.html) è possibile consultare il programma dettagliato delle cerimonie e i link alle dirette.

com.unica, 18 maggio 2022