Si sono conclusi a Taranto i lavori dell’Area 3 di Zonta Italia, organizzazione internazionale che riunisce club di donne impegnate nella promozione dell’empowerment femminile e del miglioramento delle condizioni di vita delle donne in tutto il mondo. L’Area Meeting di chiusura del biennio Zontiano 2024-2026 si è svolta presso la sede del Comune, dove si sono tenuti i lavori.

Presenti al meeting anche le Zontiane di “Palermo Triscele”, Emilia Mulè, Giada Traina, Salvina Amenta, Caterina Di Chiara e Chiara Gaudenti.L’Area Director uscente Evelyn Zappimbulso, insieme alla Governor uscente Kathrin Laubacher e alla Presidente di Zonta Italia Leonilda Cussotto, hanno discusso dei progetti 2026 che stanno per essere varati, sempre insieme e con spirito Zontiano.Un augurio di buon lavoro va al nuovo Board di Area 03 per il biennio 2026-2028, composto da Area Director Monica Ghirardini, Vice Daniela Ferrara, Tesoriere Caterina Di Chiara, Advocacy Lucia Pangaro, insieme alla nuova Governor Zelinda Legge.

Il nuovo Board si è complimentato con la Presidente Internazionale eletta Fernanda Gallo Freschi.In occasione della scorsa Giornata della Terra, le socie Zontiane di tutto il mondo hanno compiuto un grande passo avanti per l’uguaglianza, usando le impronte per dimostrare come la giustizia climatica e la parità di genere siano profondamente connesse. Da ciò che rappresentiamo (i diritti di genere) a ciò che lasciamo dietro di noi (il nostro impatto sul pianeta), ogni azione ci avvicina a un futuro più equo e sostenibile.

In questi tre giorni intensi si sono ritrovate, inoltre, Zontiane provenienti da diverse città italiane appartenenti all’Arae 03, dove i valori dei vari club Zonta presenti si sono mischiati al calore della Puglia per poi concludere la serata con una splendida cena sociale, con il rosso passione del Primitivo di Manduria e la conturbante pizzica salentina.

com.unica, 21 maggio 2026

*Nella foto diruppo, da sinistra: Leonilda Cussotto, Caterina Di Chiara, Antonella De Marco, Evelyn Zappimbulso, Kathrin Laubacher, Monica Ghirardini.