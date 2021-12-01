Il giorno 4 dicembre a Colleferro, in occasione dei festeggiamenti per la Patrona della città, Santa Barbara, lo Spazio di Architettura sito in via Giacomo Leopardi 21, ospiterà una Mostra d’Arte Contemporanea. La mostra si inserisce all’interno della serie di eventi culturali no-profit organizzati dagli Architetti Roberto Colaiori e Bianca Coggi i quali hanno avuto l’idea di trasformare uno studio di Architettura in un ambiente che fosse “polifunzionale”: adatto a trasformarsi all’occorrenza e con pochi gesti in una vera e propria “Galleria d’Arte” disponibile ad ospitare Artisti ma anche potenzialmente adatta ad essere un centro di “scambio” per tutti i cultori del tema e il pubblico meno interessato. Lo spazio ha già ospitato Artisti locali come Raffaella Manca, Roberta Briganti, Marco Polo Rivera. Ora si prosegue allargando anche lo sguardo oltre il territorio.

Saranno esposte le opere di Tomoko Momoki con la sua pittura impressionista in chiave contemporanea. Saranno poi esposte le opere degli Architetti/Artisti Roberto Colaiori e Bianca Coggi con il loro espressionismo astratto dove a far da protagonista assoluto è il “colore”: basti pensare alle grandi campiture di colore di Roberto con le sue “forme informi” e al “dripping esplosivo” di Bianca. Le altre Artiste saranno due ragazze dell’Accademia delle Belle Arti: Merve Oyman, di Instanbul con le sue opere il cui tema principale è incentrato sulla “bellezza” e Giulia Apice che attraverso la costruzione e la decostruzione di griglie geometriche indaga la ricerca di una dimensione pittorica e mentale fluida.

Filo conduttore della mostra è quello di mettere “un punto” sullo stato dell’Arte dei nostri giorni. Certo è che il ciclo del modernismo e il più contemporaneo “informale” sembra non essersi ancora concluso. Date le premesse un appuntamento da non perdere il giorno 4 dicembre a Colleferro in via Giacomo Leopardi 21 dalle ore 10:00 alle 17:00.

L’evento è a cura degli Architetti Bianca Coggi e Roberto Colaiori con la collaborazione Augusta Ciotti, curatrice di eventi d’Arte contemporanea e Carla di Bartolomeo dell’Associazione culturale Arte in Vetrina.

com.unica, 1 dicembre 2021