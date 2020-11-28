Lunedì, 30 novembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, un seminario in diretta streaming sulle pagine YouTube e Facebook dell’Associazione Vivere senza stomaco (si Puo’!)

La comunicazione della diagnosi di cancro impatta la quotidianità di ognuno, sia sulla dimensione fisica che su quella esistenziale, sociale, affettiva, emozionale. Per tutta la vita e per l’intero nucleo familiare. Il 35% dei pazienti oncologici presenta una condizione di disagio come depressione, irritabilità, frustrazione, disturbi del sonno, della sessualità e preoccupazione costante che crea uno stato di sofferenza “invisibile”, troppo spesso non riconosciuto all’interno del quadro clinico. Come cambia la vita delle persone? Come gestire la notizia di una diagnosi? Quali le modalità migliori per comunicarla?

Del significato delle cure psicosociali in oncologia, dell’importanza di una comunicazione efficace nella diagnosi di cancro – nello specifico di cancro allo stomaco – del ruolo del caregiver, della necessità di trovare servizi specifici strutturati, organizzati e stabili sul territorio con figure professionali che abbiano una formazione specifica da dedicare a questa area così delicata, e della necessità, dunque, di uno psiconcologo per i malati di tumore, si parlerà nel Convegno intitolato: “Dimensioni comunicative, relazionali e psicosociali in oncologia”, in programma il prossimo lunedì, 30 novembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 in diretta streaming sulle pagine YouTube e Facebook dell’Associazione Vivere senza stomaco (si Puo’!).

A parlarne saranno il professor Luigi Grassi, Ordinario di Psichiatria dell’Università di Ferrara, e i professori Rosangela Caruso e Maria Giulia Nanni, Associati di Psichiatria dell’Università di Ferrara, i quali saranno introdotti da Claudia Santangelo, Presidente dell’Associazione Vivere Senza Stomaco (Si Puo’!) e Davide Festi, Professore Alma Mater dell’Università di Bologna. Le conclusioni saranno invece affidate al professor Rodolfo Passalacqua, Direttore del reparto di medicina e oncologia dell’Ospedale di Cremona. È prevista una sessione aperta di domande e risposte, nella quale gli utenti potranno rivolgere quesiti e osservazioni agli esperti coinvolti.

Le diagnosi di tumore hanno un effetto devastante sulla vita del paziente, sia dal punto di vista fisico sia psicologico, che condiziona profondamente le relazioni dell’individuo all’interno e all’esterno del proprio nucleo familiare. Per chi soffre, appare prioritario imparare strategie adeguate di convivenza con la malattia e per chi è vicino al malato è fondamentale conoscere gli strumenti emotivi più efficaci per un supporto consapevole.

L’associazione Vivere senza stomaco (si Puo’!), è nata nel 2014 e oggi conta un Forum di oltre 3.000 persone. Si rivolge principalmente a chi ha subito una gastrectomia totale o parziale per cancro coinvolgendo anche parenti, familiari, cittadini. Nonostante in Italia circa 80.000 persone vivano senza stomaco, il tumore gastrico è una patologia spesso poco conosciuta. Il lavoro dell’Associazione è finalizzato a sensibilizzare, informare, divulgare e prevenire, per offrire un sostegno pratico, umano e psicologico sulla specifica patologia, con un’attenzione costante alle necessità dei pazienti. Tra le attività principali figurano l’organizzazione di convegni e tavole rotonde di approfondimento sul cancro gastrico con il coinvolgimento dei maggiori esperti sul tema.

com.unica, 28 novembre 2020