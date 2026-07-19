Il progetto illustrato in un webinar dell’Italy-America Chamber of Commerce

Co-finanziato dalla Commissione europea e promosso in collaborazione con Unioncamere del Veneto, Erasmus for Young Entrepreneurs è un programma di mobilità internazionale che favorisce lo scambio di esperienze tra nuovi imprenditori europei e imprenditori già affermati. L’iniziativa offre ai giovani imprenditori o aspiranti tali con sede nell’Unione europea l’opportunità di svolgere un periodo di affiancamento presso aziende consolidate negli Stati Uniti, acquisendo competenze pratiche e una conoscenza diretta del mercato internazionale. Allo stesso tempo, le imprese ospitanti possono beneficiare di nuove competenze, idee innovative e di una prospettiva europea, ampliando la propria rete di relazioni e collaborazioni.

Il 28 luglio la Italy-America Chamber of Commerce organizza un webinar di approfondimento per illustrare il funzionamento del programma, i requisiti di partecipazione, i vantaggi per imprese e imprenditori e le modalità di candidatura. Saranno inoltre presentate le testimonianze di imprenditori che hanno già ospitato partecipanti al programma e di ex beneficiari, offrendo una panoramica concreta delle opportunità offerte dall’iniziativa.

L’incontro è rivolto in particolare agli imprenditori affermati, ai titolari e ai manager di piccole e medie imprese, nonché ai professionisti coinvolti nella governance aziendale interessati a ospitare un giovane imprenditore europeo e a sviluppare nuove relazioni internazionali.

L’evento si terrà sulla piattaforma Zoom, previa registrazione a questo link.

com.unica, 19 luglio 2026