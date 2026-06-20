“PERSONAGGI e PERSONE – 99 profili, un patrimonio di memoria”, il nuovo libro di Goffredo Palmerini
Giovedì 25 giugno la presentazione a L’Aquila presso l’Auditorium ANCE
L’AQUILA – Sarà presentato a L’Aquila giovedì 25 giugno alle 17:30, presso l’Auditorium ANCE (Via Alcide De Gasperi, 60) il nuovo libro di Goffredo Palmerini “PERSONAGGI e PERSONE – 99 profili, un patrimonio di memoria” (One Group Edizioni), altra opera del giornalista e scrittore aquilano per celebrare L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. All’evento di presentazione, dopo il saluto della Municipalità affidato al vicesindaco Raffaele Daniele, oltre all’autore interverranno Marina Marinucci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Luca Bergamotto, direttore di LAQTV emittente di Abruzzo e Molise, Francesca Pompa, presidente One Group, e Andrea Fusco, vice Caporedattore Rai Sport e curatore della Prefazione.
Il volume è una raccolta di profili e memorie di Personalità scomparse su cui l’autore ha tratteggiato un proprio ricordo tra il 2005 e il 2025. Nel volume 99 Personaggi e Persone – di origini aquilane o abruzzesi, ma anche di altri luoghi d’Italia e del mondo – che hanno avuto relazione con la città capoluogo d’Abruzzo e che l’autore ha incrociato nel corso della sua trentennale vita istituzionale di amministratore del Comune dell’Aquila, o anche conosciuto e incontrato all’estero in occasione delle sue numerose visite alle nostre comunità nel mondo per approfondire lo studio e la conoscenza dell’emigrazione italiana.
“Ci sono libri che nascono per raccontare, e libri che nascono per custodire – scrive Francesca Pompa, presidente One Group –. Personaggi e Personeappartiene a questa seconda categoria: è un’opera che raccoglie novantanove profili, memorie e ricordi, restituendo dignità narrativa a vite che hanno attraversato la storia recente dell’Aquila, dell’Abruzzo, dell’Italia e delle comunità italiane nel mondo. Goffredo Palmerini compone un mosaico umano fatto di incontri, radici, partenze, ritorni, impegno civile, cultura, talento e appartenenza. Ogni profilo è una traccia lasciata nel tempo; ogni ricordo diventa testimonianza; ogni persona raccontata continua, attraverso la parola, a esercitare una presenza. Pubblicare questo volume significa dare forma a un patrimonio immateriale che rischierebbe altrimenti di disperdersi: la memoria delle persone che hanno contribuito, ciascuna a suo modo, a costruire identità, comunità e futuro. Con questo libro, One Group Edizioni intende offrire ai lettori non solo una raccolta di biografie, ma un archivio vivo di umanità: un invito a riconoscere il valore delle storie individuali quando diventano memoria collettiva.” I 99 ricordi, riportati nelle 384 pagine del volume, sono corredati da una o più belle foto in bianco e nero. Qui di seguito i nomi trattati dal libro, che inaugura la Collana Personaggi delle Edizioni One Group.
PERSONAGGI e PERSONE
JOYCE SMART FANTE – USA
ENRICO MANCINELLI – CANADA
GIOACCHINO VOLPE
ONDINA VALLA
RINALDO ROTELLINI – USA
TULLIO DE RUBEIS
GAETANO BAFILE – VENEZUELA
ANGELO DE BARTOLOMEIS
MAURANE FRATI – FRANCIA
NESTOR KIRCHNER – ARGENTINA
ALVARO JOVANNITTI
LUCIANO FABIANI
GIOVANNI MARGIOTTA – VENEZUELA
PADRE UMBERTO PALMERINI
CONSTANTIN UDROIU
LUCIANO MASTRACCI – SVEZIA
CORRADO IOVENITTI – USA
RINALDO MASTRACCI
GIUSEPPE PALMERINI
ADOLFO CALVISI
DAN FANTE – USA
VITTORIO ANTONELLINI
CORRADINO PALMERINI
LUDOVICO NARDECCHIA
ALESSANDRO CLEMENTI
NICOLA ENRICO BIORDI
GIUSTINO PACIFICO
AMEDEO ESPOSITO
FAUSTO BERGAMOTTO
BRUNO SABATINI
GUIDO ZUGARO
ROSELLA TARQUINI
PAOLO SCOPANO
SERAFINO PATRIZIO
MICHEL PICCOLI – FRANCIA
MARIA AGAMBEN FEDERICI
MARIO DI SALVATORE
ENNIO MORRICONE
CELSO CIONI
BASILIO BUZZANCA
DON RIZIERO CHIARAVALLE
GIOVANNI SCHIPPA
ROBERTO FATIGATI
GIUSEPPE DI CLAUDIO – SPAGNA
FRANCESCO PIZZOLLA
ATTILIO MARIA CECCHINI
ANNA VENTURA
FRANCO MARINI
MARCELLO VITTORINI
MARIALAURA PERFETTO GIULIANI
GIUSEPPE MANGOLINI
GIANFRANCO COLACITO
MASSIMO BALDASSARRE
FEDERICO FIORENZA
GIUSEPPE SANTORO
ACHILLE ACCILI
CORRADO CIMATI – AUSTRALIA
ANTONIO FALCONIO
WALTER CICCIONE – ARGENTINA
ANGELO (NINO) D’ANGELO
GUSTAVO SCIPIONI
MARIO SETTA
BIANCA FIASCHETTI MARROCCHI
ALDO FABBRINI
OTTAVIA PALMERINI
VITO BERGAMOTTO
FRANCO RICCI – CANADA
ASCANIO ROSSI
LIA GAROFALO
GIACOMO PASQUA
GIAMBATTISTA (TITTA) MAZZEI
DAVID SASSOLI
CARLO ROBERTO SCIASCIA
GILBERTO MALVESTUTO
DINO AVALLONE
LUCIA BONAUGURIO
MARIO FRATTI – USA
RAFFAELE COLAPIETRA
ALFREDO FIORDIGIGLI
NICOLA RANALLI – AUSTRALIA
NINO DI PAOLO
JOSEPH D’ANDREA – USA
ALFONSO LUCREZI
OMERO SABATINI – USA
FRANCESCO D’ASCANIO
SERGIO CAMELLINI
FULVIO MUZI
ROMEO RICCIUTI
PADRE QUIRINO SALOMONE
GIOVINA TENNINA – BELGIO
ADOLFO CIUCA
GIOVANNI BATTISTA COLOMBO
PASQUALE CORRIERE
ROMANO ROSONI
ANTONIO CENTI
LORENZO IOVENITTI
BRIGIDA GALLETTI
SILVANO PALMERINI
GIORGIO LUCANTONIO
com.unica, 20 giugno 2026