Venerdì 19 giugno, alle ore 10,30 presso l’Officina della Memoria e nell’ambito della quinta edizione di Fiuggi Expo si terrà il convegno “Mediterraneo, mare d’Europa”. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Giuseppe Levi Pelloni vedrà la consegna del prestigioso Premio CartagineSummer al Senegal e al regno del Lesotho e vedrà impegnati in un interessante confronto il professor Gianluigi Rossi, docente emerito della Sapienza, lo storico sociale Pino Pelloni e S.E. Abdul Aziz Sarhan, Rappresentante della Lega Musulmana Mondiale.

L’incontro è dedicato ai temi geopolitici e culturali dei Paesi dell’Area del Mediterraneo con un’attenzione particolare ai quelli dell’Africa in sintonia con quanto espresso nel Piano Mattei.

Saranno presenti Ngor NDIAYE, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica del Senegal in Italia, Lebeko Victor SELLO, ambasciatore del Regno di Lesotho e Alex Herman GILD Segretario regionale del Partito Indiano del Congresso, deputato e Vice Segretario del Ministro degli Affari Interni Ramesh Chennithala dello Stato del Kerala.

com.unica, 18 giugno 2026