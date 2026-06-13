Con Dario Nardella e Alessandra Talamo, una conversazione su leadership, relazioni, responsabilità e sul prezzo nascosto dei traguardi raggiunti

Cosa accade quando il successo arriva davvero? Quando gli obiettivi inseguiti a lungo diventano risultati concreti, ma portano con sé nuove responsabilità, aspettative più alte, decisioni difficili e una solitudine spesso taciuta?

Da questa domanda prende le mosse Quando il successo inizia a pesare, il nuovo libro di Mattia Di Tommaso, che sarà presentato giovedì 18 giugno 2026, alle ore 19.30, a Roma, in Via di Vigna Murata 70, a pochi passi dalla fermata Laurentina della Metro B.

Imprenditore sociale, esperto di progettazione europea e fondatore di Idea Europa, Di Tommaso accompagna da anni enti pubblici, imprese, organizzazioni e giovani professionisti nella costruzione di percorsi di crescita, sviluppo e internazionalizzazione. In questo volume sceglie però di spostare lo sguardo oltre la superficie luminosa della riuscita, là dove il successo smette di essere soltanto una parola da celebrare e diventa esperienza da comprendere.

In una società che misura tutto in termini di performance, visibilità e crescita, Quando il successo inizia a pesare racconta la parte meno raccontata della realizzazione personale: il carico delle responsabilità, la fatica di restare in equilibrio, le fragilità che emergono proprio nei momenti di maggiore esposizione, il rapporto complesso tra ambizione e felicità, tra carriera e vita privata.

Attraverso una narrazione diretta e profondamente umana, l’autore ripercorre il proprio cammino: dagli anni della formazione e dell’interesse per le opportunità europee fino alla nascita e allo sviluppo di una realtà riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Accanto al percorso professionale, il libro apre anche uno spazio intimo e personale, segnato dalla separazione, dalla paternità condivisa e dal rapporto con la figlia Allegra, che diventa il filo più delicato e insieme più forte di una riflessione sulla maturità, sulle relazioni e sulle responsabilità adulte.

Ne nasce un racconto che supera i confini dell’autobiografia per trasformarsi in una riflessione più ampia sul prezzo dei traguardi raggiunti. Tra esperienze professionali, episodi quotidiani, successi, paure e ripartenze, Di Tommaso accompagna il lettore dentro una domanda che riguarda molti: come si resta umani mentre si cresce, si decide, si guida, si costruisce?

Alla presentazione romana l’autore dialogherà con due ospiti di rilievo: Dario Nardella, europarlamentare ed ex sindaco di Firenze, autore della prefazione del volume, e Alessandra Talamo, professoressa di Psicologia sociale presso l’Università Sapienza di Roma.

L’incontro sarà l’occasione per discutere di leadership, relazioni, responsabilità, successo ed equilibrio personale, andando oltre le narrazioni convenzionali che spesso accompagnano il mondo professionale e imprenditoriale.

Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale, accompagnato da atmosfere musicali ispirate alle più celebri sonorità di Carlos Santana. Con la prefazione di Dario Nardella, Quando il successo inizia a pesare si rivolge a professionisti, imprenditori, genitori e a tutti coloro che hanno scoperto che i traguardi più importanti non coincidono sempre con quelli più visibili.

Più che un libro sul successo, è un libro sul suo peso: sulla responsabilità, sulle relazioni e sull’umanità che ogni vera realizzazione porta con sé.

Il volume è disponibile su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0H42CMD37

com.unica, 13 giugno 2026