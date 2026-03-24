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Dal calcio totale dell’Ajax al laboratorio del Barcellona: a dieci anni dalla morte un ricordo del genio olandese che ha cambiato per sempre il modo di vedere il gioco

A dieci anni esatti dalla sua scomparsa (il 24 marzo del 2016 in una clinica di Barcellona dove era ricoverato per un tumore ai polmoni), Johan Cruyff continua a camminare sui campi di tutto il mondo senza toccare terra. È una presenza più che una nostalgia, è l’idea stessa di calcio che si muove ancora, come un vento leggero che piega le maglie, che disegna traiettorie invisibili, che suggerisce a ogni giocatore dove andare prima ancora che la palla arrivi. Forse aveva ragione il grande Alfredo Di Stéfano quando provava a descriverlo in questi termini: “Non è un attaccante, ma fa tanti gol; non è un difensore, ma non perde mai un contrasto; non è un regista, ma gioca ogni pallone nell’interesse dei compagni”. Non era niente di tutto questo. E quindi era tutto.

La sua storia comincia il 25 aprile del 1947 ad Amsterdam, in un quartiere operaio dove il cemento non è solo paesaggio ma destino. Lì nasce un bambino esile, fragile come vetro, ma con una qualità che non si insegna: la capacità di vedere il gioco prima degli altri. Figlio della lavandaia dell’Ajax, a sedici anni è già dentro il calcio dei grandi, a venti ha già cambiato le regole senza che nessuno se ne accorga davvero. Il suo apprendistato è fatto di strade polverose, di marciapiedi usati come sponde, di palloni che rimbalzano male. “È lì che impari davvero”, racconterà nella sua autobiografia, perché ogni ostacolo diventa una lezione.

Quando incontra Rinus Michels, l’architetto del calcio totale, accade qualcosa di raro: il pensiero trova il suo corpo. Michels costruisce il sistema, Cruyff lo rende vivo. Nasce così una delle più grandi rivoluzioni sportive del Novecento. Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, quando nel calcio dominava una geografia rigida: difensori, centrocampisti, attaccanti. Linee. Confini, compiti prestabiliti. Poi arriva l’Olanda e resetta tutto, riadattando e rendendo più moderne idee di gioco già sperimentate con successo dall’Ungheria degli anni ’50. Cruyff è il simbolo di questa rivoluzione: non occupa uno spazio, li attraversa tutti. Attacca, difende, costruisce. Corre più veloce degli altri, ma soprattutto pensa più veloce. È, come è stato scritto, “testa e piedi di un’utopia diventata verità” . La nazionale olandese del 1974 non vince il Mondiale, ma cambierà il calcio per sempre. È la più celebre delle “sconfitte vittoriose”. In quella finale contro la Germania Ovest c’è un’immagine che resta: Cruyff parte da centrocampo, salta tutti, conquista un rigore prima ancora che gli avversari tocchino palla. È l’idea che prende forma. Eppure perderanno, un destino comune a quello della stessa Ungheria di Sebes di 20 anni prima. Ma, come accade alle rivoluzioni, vincere non è la misura di ogni cosa.

Con l’Ajax, dove ha avuto come maestro anche il tecnico rumeno Stefan Kovács, Cruyff vince tre Coppe dei Campioni consecutive (1971-1973) e trasforma una squadra in un’idea universale. Non è solo dominio: è estetica, ritmo. È un’orchestra che suona senza spartito, perché lo spartito è nei movimenti stessi. Quell’Ajax è stato paragonato ai Beatles e a Picasso: non perché fosse perfetto, ma perché in un certo senso ha cambiato il linguaggio. Johan, con il suo numero 14, fuori da ogni schema anche simbolico, diventa il volto, la figura più luminosa di quella rivoluzione. Non esiste un ruolo per lui, perché è colui che incarna il sistema stesso. Nel 1973 Cruyff lascia Amsterdam e approda al Barcellona. Sarà un trasferimento epocale, non solo sportivo ma culturale. In Catalogna diventa “El Salvador”: qui porterà un titolo che mancava da 14 anni e soprattutto un’idea di calcio nuova. Esisterà un Barcellona prima e dopo Cruyff. Non è solo il giocatore che trascina la squadra: è il pensatore che cambia il modo di vedere il gioco. In campo e fuori. Il calcio diventa un linguaggio politico, estetico, identitario.

L’allenatore e il maestro

Se Cruyff calciatore è stato rivoluzionario, Cruyff allenatore è stato per certi versi fondativo. Quando torna al Barcellona negli anni Ottanta, non costruisce una squadra: costruisce un sistema. Il “Dream Team” blaugrana è il laboratorio da cui nascerà il calcio moderno. Possesso palla, occupazione degli spazi, superiorità numerica: concetti oggi ovvi, allora visionari. Non voleva giocatori esecutori, ma pensatori. Non dava istruzioni, creava condizioni. Come ricorda Pep Guardiola: “Non ti diceva mai esattamente cosa fare. Ti metteva nelle condizioni di capire da solo. Voleva che tu pensassi, che tu vedessi il gioco come lo vedeva lui.” Il tecnico del Manchester City ricorda un episodio particolare accaduto durante un allenamento, in cui Cruyff interruppe la sessione per una correzione. “Avevamo fatto un movimento perfetto, almeno secondo i canoni tradizionali. Ma Johan ci fermò e ci disse: ‘Va bene così, ma cosa succede se l’avversario si aspetta proprio questo? Devi essere imprevedibile, devi pensare sempre a un passo avanti.’ Era una lezione di vita, non solo di calcio.” Un altro allievo di Cruyff, Ronald Koeman, ricorda come gli insegnò a vedere il calcio da una prospettiva completamente diversa. “Mi diceva sempre: ‘Non pensare a dove è la palla, pensa a dove dovrebbe essere. Pensa a come farla arrivare.” E infatti il suo calcio è una scuola. Guardiola, Rijkaard, Kooman, Luis Enrique: tutti figli di quell’idea. Tutti interpreti di una visione che parte da lui.

Il calcio come filosofia della vita

Per Johan Cruyff il calcio non era mai stato soltanto un gioco. Era un modo di leggere il mondo, una grammatica dell’esistenza, una geometria in movimento in cui ogni scelta – un passaggio, un tempo d’inserimento, un arretramento – diventava una forma di pensiero. “Il calcio è semplice”, ripeteva, quasi a voler smontare ogni retorica. “Ma è difficile giocare in modo semplice”. In questa apparente contraddizione si nasconde il cuore della sua filosofia: la semplicità non è un punto di partenza, ma un traguardo. È ciò che resta dopo aver attraversato la complessità.

Cruyff non sopportava l’idea di un calcio meccanico, fatto di schemi ripetuti e movimenti automatici. Il suo era un calcio cognitivo: prima si pensa, poi si agisce. E spesso, si pensa mentre si agisce. “Il calcio si gioca con il cervello“, spiegava, “devi essere al posto giusto nel momento giusto, né troppo presto né troppo tardi”. È una frase che potrebbe stare in un trattato di filosofia morale, più che in un manuale di tattica.

Nel suo universo, il campo non è una superficie da occupare, ma uno spazio da interpretare. Le distanze non sono misure, ma relazioni. Ogni movimento ha senso solo in funzione degli altri: il compagno, l’avversario, il vuoto. È un sistema dinamico in cui tutto è connesso, dove l’individualità trova compimento solo dentro l’armonia collettiva. Da qui nasce il suo paradosso più fertile: la libertà non è l’assenza di regole, ma la loro interiorizzazione. Il “calcio totale”, lungi dall’essere anarchia, è disciplina portata a un livello così alto da diventare invisibile. Ogni giocatore è libero di muoversi ovunque, ma proprio perché conosce perfettamente il sistema. È la libertà di chi ha capito. E in questo c’è qualcosa che va oltre il calcio.

Essendo cresciuto in un quartiere povero dove ha imparato a giocare per strada, tra ostacoli e superfici imperfette, ha potuto sviluppare sin da ragazzino la sua visione: ogni limite può diventare una risorsa, ogni errore un passaggio necessario. «Ogni svantaggio porta con sé un vantaggio», dirà più tardi Non è solo un principio tecnico: è una dichiarazione di metodo.

Il suo calcio è, in fondo, una forma di educazione. Insegna a leggere le situazioni, a prendere decisioni, a prendersi responsabilità. Non ha mai voluto giocatori obbedienti, ma consapevoli. Non cercava esecutori, ma interpreti. Per questo non dava mai risposte definitive: preferiva creare dubbi, aprire possibilità, costringere a pensare. E allora il campo diventa una metafora della vita: uno spazio incerto, in cui non esistono soluzioni predefinite, ma solo scelte da compiere nel tempo giusto.

“Quando giochi a calcio devi pensare velocemente, agire velocemente, essere sempre un passo avanti” . È una frase che vale per una partita, ma anche per un’esistenza. Forse è qui che sta la sua eredità più profonda. Non nei trofei, non nei sistemi di gioco, ma in questa idea esigente e luminosa: che la bellezza non sia un ornamento, ma una necessità. Che giocare bene non sia un lusso, ma un dovere. Perché, come avrebbe detto lui, vincere senza aver provato a giocare il miglior calcio possibile non è poi così diverso dal perdere. E in questo, Johan Cruyff, continua a insegnare. Anche oggi, anche senza il campo.

Possiamo definirlo il più grande?

Dire che Pelé o Diego Maradona siano stati più forti non è un’eresia. Affermare però che Cruyff sia stato il più importante, probabilmente no. Perché il punto non è quanto fosse bravo, ma quanto abbia cambiato il gioco. Come è stato scritto, “nessuno ha dato al calcio quello che ha dato Cruyff”. E questo basta. E allora sì, forse si può dire: non il più grande giocatore, non il più grande allenatore. Ma il più grande uomo di calcio della storia.

Sebastiano Catte, com.unica 24 marzo 2026