Un dialogo sui valori femminili del nuovo millennio, nel cammino di L’Aquila Capitale italiana della Cultura. Appuntamento l’8 marzo presso l’Aula Magna Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza – Coppito

L’Aquila si prepara ad accogliere Daniel Lumera, l’8 marzo 2026, per un incontro pubblico, gratuito, dal titolo “Abbracciare il Perdono: i valori femminili del nuovo millennio”, in programma alle ore 17.00 presso l’Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza “Vincenzo Giudice” di Coppito, dove è stato necessario trasferire l’incontro – grazie alla disponibilità offerta dal Comando della Scuola – onde poter contenere le tante prenotazioni pervenute per lo straordinario evento.

Autore bestseller, docente e figura di riferimento a livello internazionale nell’ambito del benessere e della qualità della vita con oltre trent’anni di ricerca basata sull’incontro tra scienze moderne e antiche tradizioni sapienziali, Daniel Lumera proporrà una riflessione sul perdono come esperienza umana e culturale capace di incidere sul modo in cui viviamo noi stessi, gli altri e il nostro tempo.

Al centro dell’incontro anche il significato dei valori femminili del nuovo millennio – ascolto, cura, empatia, responsabilità e visione – intesi non come categoria di genere, ma come patrimonio universale dell’umano, oggi indispensabile per generare coesione, equilibrio e futuro.

«Portare Daniel Lumera all’Aquila – dichiara Francesca Pompa, Presidente di One Group – significa offrire alla città un’occasione di confronto su temi che toccano profondamente la vita delle persone e delle comunità. Accendere questo dialogo nel contesto di L’Aquila Capitale italiana della Cultura significa contribuire a rafforzare l’identità della nostra città come luogo di pensiero, di spirito e di visione”.

A dare il benvenuto all’illustre ospite saranno Ersilia Lancia, Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila, Angelo De Nicola, giornalista e scrittore, che aprirà il dialogo offrendo una chiave di lettura culturale e narrativa dei temi trattati, Goffredo Palmerini, Presidente dell’Associazione L’Aquila Made In e Francesca Pompa, che porteranno il contributo del territorio a un progetto che rafforza l’identità culturale della città.

L’incontro si svolge sotto l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, con il Patrocinio del Comune dell’Aquila ed è patrocinato dal Soroptimist Club dell’Aquila. Al termine dell’evento Daniel Lumera sarà disponibile per un momento di firmacopie dedicato ai partecipanti muniti del suo ultimo volume “Scegli la tua vita” (non acquistabile in sede).

Il dialogo con la città proseguirà il giorno successivo, lunedì 9 marzo, quando Daniel Lumera incontrerà gli studenti del Liceo Classico “Domenico Cotugno” per un momento dedicato alle giovani generazioni, durante il quale offrirà ai ragazzi uno spazio di riflessione sul valore della consapevolezza e della responsabilità personale. Segno dell’attenzione e dell’interesse della cittadinanza verso contenuti culturali di alto profilo.

com.unica, 3 marzo 2026