Culminerà nella Giornata internazionale dei Giusti dell’umanità, venerdì 6 marzo, la terza edizione del progetto “La memoria del legno”, promosso per iniziativa di Damatrà onlus con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, capofila il Comune di Spilimbergo. Istituita nel 2017 in Italia per onorare chi ha salvato vite umane durante genocidi e totalitarismi e ha difeso la dignità umana, riconosciuta a livello europeo, la Giornata promuove i valori di solidarietà e responsabilità, ricordando figure storiche e contemporanee.

In Friuli Venezia Giulia la Foresta dei Giusti, avviata a livello mondiale dalla fondazione Gariwo – Garden of the Righteous Worldwide, ha salde radici.

Nel corso delle ultime stagioni, infatti, una trentina di alberi a tante latitudini del territorio sono stati intitolati a figure di primo piano nell’impegno per la promozione dei valori umani, capaci di testimoniare questa scelta con la loro vita e le loro azioni: da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Franco Basaglia, da Liliana Segre a Ilaria Alpi, da Giorgio Perlasca ad Arthur Ashe, don Lorenzo Milani, Gino Bartali, Felicia Impastato, Lea Garofalo, Gino Strada, Sophie Scholl. Tante personalità e un progetto in progress che punta a coinvolgere innanzitutto le giovani generazioni, perché la cultura della solidarietà umana possa diffondersi e radicarsi sin dai banchi di scuola.

Dal 2 al 6 marzo prossimi, renderanno omaggio alla Giornata internazionale dei Giusti dell’umanità tre città del Friuli Venezia Giulia: sono Cervignano del Friuli, Brugnera e San Vito al Tagliamento, dove si onoreranno rispettivamente Luca Attanasio, l’Ambasciatore italiano “costruttore di pace” ucciso tragicamente cinque anni fa in Congo; Rachel Carson, leggendaria pioniera dell’impegno ambientalista; e la giornalista Anna Politkovskaja, proprio nel 2026 che segna i vent’anni dal suo tragico assassinio per mano del regime russo.

Lunedì 2 marzo, in particolare, a Cervignano del Friuli alle 10.00 in Piazza Indipendenza, un cedro verrà intitolato alla memoria di Luca Attanasio, l’Ambasciatore che nel 2020, poco prima del suo tragico assassinio, riceveva il Premio internazionale Nassiriya per la Pace “per l’impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli”, una missione che da tempo portava avanti con impegno e devozione.

Il 22 febbraio 2021, mentre viaggiava sul convoglio del Programma alimentare mondiale con esponenti della Missione dell’Onu per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo in circostanze non ancora chiarite, Luca Attanasio perdeva la vita, ucciso in un attentato, insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.

Alla cerimonia di intitolazione parteciperà anche il sindaco Andrea Balducci, con l’Assessore alla Cultura Cristian Zanfabro e l’Assessore all’Urbanistica Carlotta Francovigh, insieme alle studentesse e studenti dell’Istituto comprensivo di Cervignano del Friuli.

com.unica, 28 febbraio 2026