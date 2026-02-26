Per la prima volta in Italia l’Accademia delle Marocchine del Mondo riunisce istituzioni, diplomazia e università

Roma Capitale accoglie un confronto internazionale dedicato alla promozione della ricerca e allo sviluppo femminile. Sabato 7 marzo, alle ore 15.30, presso la Sala del Carroccio del Campidoglio, si terrà l’incontro “Donne dal mondo e cittadinanza: prospettive accademiche e diplomatiche sull’empowerment femminile”, promosso dall’Accademia delle Marocchine nel Mondo / Moroccan Women Academy Worldwide (AMdM) con il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale.

Con i saluti della Consigliera Tiziana Biolghini, Consigliera dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale e Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione della Città Metropolitana di Roma Capitale, l’iniziativa riunisce rappresentanti delle istituzioni, dalla diplomazia internazionale, università, imprese, tecnologia e media, ponendo la ricerca come strumento di conoscenza reciproca e sviluppo. Un incontro dove la libertà e l’autoaffermazione delle donne, nel rispetto delle diversità culturali, emergono come presupposto essenziali per una cittadinanza globale e partecipata.

“Un grande onore poter accogliere negli spazi istituzionali che rappresento, un momento di confronto così importante. E’ un dovere per Roma Capitale e Città metropolitana sostenere realtà che promuovono l’empowerment femminile sia in Italia che nel mondo. Le storie di emancipazione e indipendenza che verranno raccontate nel corso dell’evento saranno motivo di arricchimento per il percorso verso la parità di genere, portato avanti come Delegata alle pari opportunità a nome di tutta la squadra del Sindaco Roberto Gualtieri”, ha dichiarato alle porte dell’evento la Consigliera Biolghini.

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna abbiamo scelto di andare oltre i confini fisici, affiancando all’evento di Roma tre ulteriori incontri online, per dare voce anche a chi non ha potuto essere presente. È una grande emozione lanciare, nella prestigiosa sede di Roma Capitale, una sfida concreta: trasformare la distanza in opportunità, aprire nuovi spazi di dialogo e partecipazione e coinvolgere il maggior numero possibile di donne che hanno scelto di condividere l’impegno e il dinamismo dell’Accademia”, ha sottolineato Mounya Allali, Presidente dell’Accademia delle Marocchine nel Mondo.

Tra gli interventi, rappresentanti delle istituzioni, della diplomazia internazionale e del mondo accademico e imprenditoriale, tra i quali: Luca Fratini, Coordinatore nazionale per l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza, la Mediazione e la Gioventù del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; S.E. Josefa Sacko, Ambasciatrice della Repubblica dell’Angola in Italia; Monica Cecchi, Vicepresidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO; Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice della Sapienza Università di Roma; Laura Ponti, Vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG; Lucia de Grimani, Presidente di CNA Impresa Donna Roma e Lazio; Antonia Maria Spartà, Vicequestore della Polizia di Stato, le ricercatrici dal mondo di AMdM insieme a numerosi esponenti del panorama accademico, imprenditoriale e culturale.

Dal Medio Oriente all’Europa, le donne si raccontano intrecciando esperienze e percorsi di emancipazione che rafforzano il dialogo. I partecipanti promuoveranno lo scambio di buone pratiche e azioni concrete affinché sviluppo e piena partecipazione femminile diventino una realtà consolidata nei diversi paesi di appartenenza.

La Moroccan Women Academy Worldwide è un’organizzazione non profit attiva a livello internazionale per rafforzare il ruolo di donne e giovani nello sviluppo sociale, economico e culturale, creando ponti tra il Marocco e le comunità all’estero. Realizza programmi di formazione, educazione professionale, salute pubblica e reti cooperative, promuovendo inclusione e partecipazione.

Per concretizzare tale impegno, l’Accademia delle Marocchine nel Mondo (AMDM) riunisce accademiche e professioniste provenienti da Marocco, Spagna, Francia, Inghilterra e Italia, attive nei settori della medicina, cosmetologia, università, ricerca scientifica e assistenza sociale, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione, promuovere la formazione e sostenere percorsi di inclusione sociale, contribuendo alla valorizzazione del capitale culturale femminile e alla costruzione di una cittadinanza inclusiva.

Con l’appuntamento del 7 marzo approda in Italia un percorso di iniziative che l’Accademia intende sviluppare per rafforzare il ruolo della ricerca nella cooperazione internazionale e promuovere una cultura dell’inclusione capace di prevenire violenza e conflitti.

com.unica, 26 febbraio 2026

