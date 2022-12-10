Creazioni gioiose ispirate al Natale con tanti decori da inventare per trasformarsi in piccoli Elfi Pasticceri. Al Castello di Lunghezza il Fantastico Mondo di Babbo Natale si colora di dolcezza, non solo quella che si può ammirare sui volti felici dei bambini alle prese con lo scintillante villaggio di Babbo Natale e dei suoi stravaganti abitanti, ma anche quella che si può “toccare con mano” nel vero senso della parola.

Sabato 10 dicembre i piccoli visitatori avranno, infatti, l’opportunità di partecipare ad un vero e proprio laboratorio di cucina senza fornelli, grazie alla presenza di alcuni giovani aspiranti chef provenienti dall’Istituto Rosmini Tivoli Forma (un centro scolastico di formazione di quarantennale esperienza) che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio talento creativo per creare il laboratorio “Impasta Il Natale”. Un modo originale per dare forma alla festività più amata e giocare con gli ingredienti naturali e sani da mescolare per imparare i segreti del mestieri e trasformarsi in piccoli elfi pasticceri ,con tanto di stellette e cappellino per i più volenterosi.

Una giornata speciale come tutte quelle promosse dal Castello più fantastico del mondo, nel quale le famiglie possono entrare in contatto con la magica atmosfera in totale tranquillità e conoscere i vari personaggi che popolano questo regno incantato, tra fate, elfi postini, pasticceri, acrobati, renne e orsi parlanti e la simpatica sfida tra Santa Claus e il Grinch, pronto a diventare incredibilmente più buono grazie alla presenza di principesse e supereroi per una avventura da favola.

com.unica, 10 dicembre 2022