A Roma nord, nel cuore di Collina Fleming, in via Serra 138, nascerà un nuovo polo culturale, un vivaio di idee e iniziative . Punta di diamante è il Lab GALLERIA 138, che propone un vero e proprio progetto di formazione artistica nelle varie discipline, strutturando i diversi corsi, per indirizzarli ad ogni genere di utenza: bambini, ragazzi e adulti.

La direzione artistica e didattica, è curata dalla prof. Sonia Costantini, figura artistica poliedrica, pianista, compositrice, direttore artistico, docente di arte figurativa e regista.

Durante l’anno accademico 2021/22 saranno organizzati seminari, stage, esibizioni artistiche di danza, tango, performance teatrali e concerti: un vero e proprio luogo di incontro e scambio culturale. Un palcoscenico per gli artisti esordienti, una chance per presentarsi agli addetti ai lavori.

Agli elementi meritevoli che seguiranno i corsi e dimostreranno talento e passione, sarà donata una borsa di studio annuale, una opportunità di crescita culturale e meritocratica.

Il fil rouge di questo progetto, è l’immenso amore per l’arte, la musica e la danza.

Le associazioni e gli artisti che abbiano voglia di partecipare con idee e iniziative a questa nuova avventura, potranno scrivere a: galleria138@gmail.com

Elena Rossi, com.unica 18 giugno 2021