Il maestro Giovanni Allevi incontra gli artisti di strada, in esclusiva su Raiplay dal 21 dicembre

Arriva in esclusiva su RaiPlay dal 21 dicembre, “Allevi in the jungle”, attesa docu-serie in cui Giovanni Allevi, amatissimo compositore, pianista filosofo e scrittore scenderà dal piedistallo del mondo accademico per incontrare i buskers, gli artisti di differenti discipline che esprimono il proprio talento sulla strada, dando vita ad un sorprendente scambio umano e professionale.

“Sono per natura timidissimo e chiuso nel mio mondo, avvolto dalla Musica, ma ho sentito che fosse il momento di aprirmi con entusiasmo ad una avventura filosofica e sovversiva, in grado di raccontare le forme del cambiamento e la capacità di adattamento, che in questo momento storico più che mai siamo portati ad esplorare” – commenta Giovanni Allevi – “Con Allevi in the jungle voglio mettere in atto una piccola rivoluzione, far conoscere la potenza e la ricchezza della strada, e dimostrare che anche da lì può nascere l’arte, la ricerca, la cultura, soprattutto la capacità di ripartire ogni volta, di imparare dalle proprie fragilità, di scoprire come rimanere fedeli a se stessi nonostante le difficoltà. Lo scopro dalle parole libere e creative di persone visionarie, che fanno ciò che amano senza curarsi del riscontro esterno, che vivono controcorrente, che sono se stesse in un mondo annoiato che ci vuole tutti incasellati ed omologati”.

“Quando Giovanni Allevi ci ha proposto questo progetto ci siamo innamorati immediatamente dell’idea”, dice Elena Capparelli Direttore di RaiPlay.“La possibilità di raccontare questa forma di arte, così integrata nel territorio urbano e così facilmente accessibile a tutti, ci è sembrata subito l’occasione per proporre al pubblico di RaiPlay un vero e proprio viaggio culturale alla scoperta di mille storie, volti, talenti che grazie a Giovanni Allevi, diventano pure emozioni”.

“Allevi in the jungle”, nato da un’idea di Maurizio Monti, Giovanni Amico, Giovanni Allevi e Achille Corea, è una docu-serie prodotta da Twisterfilm per RaiPlay. Dal 21 dicembre saranno disponibili le prime quattro puntate, della durata di 25 minuti, ambientate a Roma, Torino, Trento e Ferrara. Dal 24 dicembre, inoltre, sempre su RaiPlay, arriva uno speciale natalizio di 40 minuti, girato a Milano. “Allevi in the jungle”, la cui regia è firmata da Simone Valentini, è scritto da Maurizio Monti, Achille Corea, Giovanni Allevi, Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli.

com.unica, 15 dicembre 2020