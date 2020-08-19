“Turisti sotto casa” con l’associazione Hevrat Yehudei Italia che ha organizzato anche nel mese di agosto le tradizioni gite con le guide in italiano a Gerusalemme.

Si parte domani, giovedì 20 agosto, con la visita all’Har Zion, accompagnati da Giordana Moscati Mascetti. È invece dedicata a famiglie con bambini la gita in macchina a Khirbet Midras, con Alessia Habib Moscati.

Giovedì 27 agosto sarà Naamà Campagnano a guidare i partecipanti dal Tanach al Palmach sulla collina di Ghivat haTanach.

Infine domenica 30 agosto si andrà in esplorazione del Monte Hertzl attraverso un’esperienza interattiva: “arruoliamo tutti”, affermano gli organizzatori. “I ragazzi per l’aspetto tecnologico e i diversamente giovani per le loro conoscenze”. A guidare la compagnia Angela Polacco Lazar.

I posti sono limitati. Per iscrizioni e altre informazioni ci si può rivolgere ad Angela (054 4403770 – lazarba@netvision.net.il) e Cicci (050 2054350 – cicciorvi@hotmail.com).

com.unica, 19 agosto 2020