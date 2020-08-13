Arte e incontri poetici e culturali presso la Chiesa delle Clarisse, dal 18 al 24 agosto 2020

LECCE – L’Associazione Culturale Internazionale “Verbumlandiart-Aps”, in compartecipazione con il Comune di Copertino e la Caritas diocesana Nardò-Gallipoli, presenta la Mostra d’arte “I COLORI DEL SALENTO”, con incontri poetici e culturali presso la Chiesa delle Clarisse, a Copertino, dal 18 al 24 agosto 2020

I COLORI DEL SALENTO non è solo il titolo per una Mostra. È un nuovo progetto di Verbumlandiart, un movimento libero e autonomo di poeti, scrittori e artisti del Salento che partecipano alla sua costruzione ritornando all’esperienza del bello, per smuovere il torpore dei nostri territori e promuovere l’arte, più pura e tradizionale, e innovativa al momento stesso, che prende spunto dalla nostra bellissima terra, varia di colori, immagini e profumi.

Le zone salentine, ricche di storia e di bellezze artistiche, sono avvolte da atmosfere rilassanti e colorate e i nostri artisti, poeti, scrittori, appropriandosi di esse, si lasciano affascinare, riscoprendo le suggestioni della natura incontaminata, dell’arte rupestre e contadina.

Espongono, in questa edizione, gli artisti: Anna Alemanno, Ana Buda, Deborah Cazzante, Sante Damone, Fernando D’Ospina, Annamaria Di Maggio, Madia Ingrosso, Renato Leone, Emanuela Loscanna, Carolina Sperti.

L’inaugurazione della Mostra il 18 agosto alle ore 19.00 alla presenza del Sindaco prof.ssa Sandrina Schito, dell’assessore alla Cultura, avv. Laura Alemanno e del Direttore della Caritas diocesana Nardò – Gallipoli, don Giuseppe Venneri.

Ospiti d’onore saranno il maestro di cartapesta Mario Di Donfrancesco, presso la scuola d’arte “E. Maccagnani” di Lecce; Renata Messina della Direzione Regionale Musei del Mibact, Puglia – Castello Svevo di Bari; Vincenzo D’Indinosante della Biblioteca Nazionale di Bari del Mibact.

Il 19 agosto alle ore 19.00 ci sarà il primo INCONTRO POETICO con la poetessa Ester Cecere, ricercatrice biologia marina presso il CNR di Taranto. Dialogherà con lei la dott.ssa Claudia Piccinno, docente e poetessa di chiara fama.

Il 23 agosto alle ore 19.00 all’INCONTRO POETICO avremo la poetessa Claudia Piccinno, docente e direttore del World Festival Poetry per l’Europa. Dialogherà con lei l’illustre dott. Gianpaolo G. Mastropasqua, psichiatra, poeta e musicista.

Il 24 agosto alle ore 19.00, presso il Palazzo Briganti in Via Malta 10, nel cortile, conferenza del prof. Francesco Lenoci, docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo “COLTIVIAMO LA BELLEZZA”, dalla meravigliosa esortazione di Don Tonino Bello.

In queste serate di arte e cultura, farà la sua esibizione una giovanissima promessa della musica leggera, Benedetta Manca, accompagnata dal papà Sergio.

Regina Resta, com.unica 12 agosto 2020