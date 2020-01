Dal 22 gennaio al 9 febbraio anteprima nazionale Teatro Tirso de Molina a Roma

Un pizzico di saggezza non guasta, perché è risaputo che “Il lavoro nobilita l’uomo”, ma quando c’è un grande amore le cose possono andare anche diversamente. Può confermarlo l’attore Enzo Salvi che torna sul palco con una commedia nuova di zecca, ancora una volta dedicata ai suoi adorati animali.

In anteprima nazionale al Teatro Tirso de Molina di Roma, dal 22 gennaio al 9 febbraio, l’artista, insieme a Valentina Paoletti e Carlotta Rondana con la regia di Fabrizio Nardi e l’aiuto regia di Nico Di Renzo, sarà il protagonista di “I love Pets”, uno spettacolo emozionante e divertente nel quale Salvi veste i panni del titolare di un negozio di animali che sono tutta la sua vita, tanto da non riuscire a venderne neppure uno, e lavora senza percepire nulla.

La commedia, in due atti, è ricca di colpi di scena e svela il rapporto di Salvi con un pappagallo Ara (nella vita reale ne ha tre che convivono con la sua famiglia insieme a tre cani), un pesce rosso, un criceto, una tarantola, un camaleonte, con cui parla ed interagisce ogni giorno fino a porsi un quesito importante: “Gli animali sono i migliori amici dell’uomo o della donna?”.

Una domanda alla quale questa commedia esplosiva proverà a rispondere nel corso di un esilarante triangolo amoroso, seguito passo dopo passo proprio dagli amici a quattro zampe che, come Cupido, riusciranno a farsi capire dagli amici umani per aiutarli a individuare la giusta via del cuore. Lo spettacolo si avvale della collaborazione di numerose associazione dedicate al mondo degli animali, che insieme condivideranno l’impegno in favore del rispetto e contro l’abbandono.

com.unica 14 gennaio 2020