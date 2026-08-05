Riparte la mobilità interna e si attenua la fuga verso l’estero: questo, in estrema sintesi, quanto emerge dal rapporto dell’Istat “Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente” pubblicato il 3 agosto scorso. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, nel 2025 hanno lasciato l’Italia 109mila connazionali, circa 32mila in meno rispetto all’anno precedente. Il rapporto, che dà conto anche della mobilità interna al Paese, certifica anche la fuga dei giovani dal sud: le regioni meridionali hanno perso in un anno 150mila laureati.

I DATI



MOBILITÀ INTERNA IN RIPRESA, SALDO ESTERO SOSTENUTO DALL’INGRESSO DI STRANIERI

Dopo il picco del 2024, pari a 141mila, nel 2025 gli espatri si attestano a 109mila unità (-22,7%), con un saldo migratorio negativo di italiani che da -83mila si riduce a -53mila. Nonostante una lieve flessione, le immigrazioni dei cittadini stranieri (383mila; -2,5%) continuano a sostenere il saldo migratorio con l’estero, che passa da +263mila nel 2024 a +296mila nel 2025.

I trasferimenti di residenza tra Comuni italiani tornano a crescere: nel 2025 sono 1milione 455mila, oltre 70mila in più rispetto al 2024.

Tra il 2019 e il 2025 il Mezzogiorno perde 150mila giovani laureati italiani di 25-34 anni. La perdita deriva soprattutto dai trasferimenti verso il Centro-Nord (-122mila unità) a cui si accompagna un saldo negativo anche con l’estero (-28mila).

RIPARTE LA MOBILITÀ INTERNA E SI ATTENUA LA FUGA VERSO L’ESTERO

Il biennio appena trascorso è caratterizzato da una ripresa della mobilità interna e da un contenimento delle emigrazioni per l’estero, mentre le immigrazioni dall’estero rimangono sostenute, particolarmente quelle di cittadini stranieri. Il saldo con l’estero resta positivo e si rafforza, ma continua a essere sostenuto quasi esclusivamente dalla componente straniera, mentre per gli italiani permane una perdita netta, seppur ridotta.

Più nel dettaglio, nel 2025 i trasferimenti interni tornano a crescere rispetto al 2024, passando da 1 milione 385mila a 1 milione 455mila (dati provvisori): un aumento di oltre 70mila movimenti, pari al +5,1%. La crescita riguarda sia gli italiani (+34mila), sia gli stranieri, (+36mila) ma con una accelerazione relativa più intensa tra questi ultimi, pari al +14,8% contro il +3,0% degli italiani. Questo fa salire anche il peso degli stranieri sui trasferimenti interni che passa dal 17,9% del 2024 al 19,5% del 2025.

Sul versante delle immigrazioni dall’estero, il 2025 segna invece una lieve flessione: secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi scendono da 452mila a 440mila unità, con una riduzione di 12mila immigrazioni (-2,6%). Il calo interessa sia gli italiani di rientro (rimpatri), che scendono da 58mila a 56mila (-3,4%), sia gli stranieri, che passano da 393mila a 383mila (-2,5%). La componente straniera rappresenta la quota largamente prevalente delle immigrazioni dall’estero, oltre l’87% del totale.

IL CAMBIAMENTO PIÙ MARCATO RIGUARDA PERÒ LE EMIGRAZIONI VERSO L’ESTERO. Rispetto al valore molto elevato di 189mila emigrazioni registrate nel 2024, nel 2025 le uscite scendono a 144mila (dati provvisori), con una contrazione di quasi 45mila movimenti (-23,7%). La riduzione interessa gli stranieri (-26,5%), ma è rilevante anche per gli italiani: dopo il picco di 141mila registrato in seguito all’introduzione di norme più stringenti sull’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gli espatri si attestano, infatti, a 109mila (-32mila, il 22,7% in meno rispetto all’anno precedente).

Di conseguenza, nel 2025 il saldo migratorio con l’estero aumenta a +296mila (dati provvisori), dopo che nel 2024 era risultato pari a +263mila unità. L’incremento è dovuto quasi interamente alla riduzione delle emigrazioni dei cittadini italiani, il cui saldo resta negativo, ma passa da -83mila nel 2024 a -53mila nel 2025. Per gli stranieri, invece, il saldo rimane ampiamente positivo e in lieve crescita, passando da +345mila a +348mila.

LA MOBILITÀ INTERNA CONTINUA A FAVORIRE IL CENTRO-NORD

Il Nord si conferma l’area del Paese più attrattiva e dinamica rispetto alla mobilità interna, registrando un volume di ingressi dalle altre ripartizioni geografiche superiore a quello delle uscite. Nel 2025, il tasso migratorio interno si attesta a +1,6 per mille residenti nel Nord-est e a +1,3 per mille nel Nord-ovest. Anche il Centro presenta un saldo positivo, pari a +0,5 per mille, ma con una capacità attrattiva più contenuta rispetto alle regioni settentrionali. A livello regionale, il valore più elevato si osserva in Emilia-Romagna (+2,1 per mille), mentre tra le province spicca Pavia, con un tasso pari a +5,3 per mille.

All’opposto, il Mezzogiorno continua a mostrare una dinamica migratoria interna sfavorevole: le partenze verso il resto del Paese non sono compensate da un equivalente volume di arrivi. Nel 2025, i tassi migratori interni restano negativi sia nel Sud (-2,6 per mille) sia nelle Isole (-1,8 per mille). Le perdite più accentuate si registrano in Basilicata (-5,5 per mille) e in Calabria (-3,8 per mille); a livello provinciale, il valore più sfavorevole è rilevato a Matera (-6,3 per mille).

Nel 2025, in continuità con gli anni precedenti, la mobilità interna si concentra prevalentemente su distanze brevi: quasi il 60% dei trasferimenti avviene tra Comuni della stessa provincia, oltre il 16% tra province diverse della stessa regione, mentre circa un quarto dei movimenti riguarda trasferimenti interregionali. All’interno di questi ultimi, rimane stabile il peso dei flussi dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord, che rappresentano oltre un terzo dei movimenti interregionali.

In particolare, nel 2025 i trasferimenti dal Mezzogiorno al Centro-Nord sono pari a circa 112mila, in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (-1,6%). I movimenti lungo la direttrice opposta, dal Centro-Nord verso il Mezzogiorno, ammontano invece a 67mila (+6,3%). Ne deriva una perdita netta per il Mezzogiorno pari a circa 45mila residenti, a conferma del persistente squilibrio negli scambi migratori interni a favore delle regioni centro-settentrionali.

Tra i movimenti in uscita dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord, quasi tre su 10 hanno come destinazione la Lombardia, che si conferma la principale meta dei flussi provenienti da gran parte delle regioni meridionali. Fanno eccezione Abruzzo e Molise, per le quali circa un quarto delle emigrazioni interne è diretto verso il Lazio. Quanto alle aree di origine dei movimenti verso il Centro-Nord, il 29% dei trasferimenti proviene dalla Campania, il 23,6% dalla Sicilia e il 17,7% dalla Puglia.

Tra le regioni del Mezzogiorno, il tasso di emigratorietà più elevato si registra, anche nel 2025, in Calabria: da questa regione sono partiti verso le regioni del Centro-Nord quasi otto individui su mille residenti. Come osservato nel 2024, seguono Basilicata e Molise, con tassi di emigratorietà nel 2025 pari a 7,6 e 7,5 per mille, rispettivamente. Tra le province, Crotone si conferma quelle con il tasso di emigratorietà più alto (9,5 per mille). Nel Centro-Nord, la regione con il tasso di immigratorietà più elevato continua a essere l’Emilia-Romagna, con circa quattro arrivi dalle regioni del Mezzogiorno per ogni mille residenti. Seguono Lazio (3,3 per mille) e Lombardia (3,0 per mille).

com.unica, 5 agosto 2026