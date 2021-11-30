Dall’inizio di novembre ha preso vita il Villaggio di Natale: sono aperti il Mercato ricco di dolci e regali, la casa e la fabbrica di Babbo Natale, si è acceso il Percorso delle Luminarie, sono arrivate otto nuove attrazioni a tema: fino al 9 Gennaio la magia del Natale colora Cinecittà World! All’arrivo nel parco, aperto il sipario, gli ospiti entrano nella Cinecittà Street addobbata a festa: luci d’autore illuminano le casette del mercatino di Natale dove sarà possibile assaggiare i sapori della tradizione e acquistare regali da mettere sotto l’albero.

La giornata inizia con il Christmas Show alle 11: ballerini e attori di Cinecittà World danno il benvenuto al pubblico con uno spettacolo live sulle note di Jingle Bells e dei più bei canti natalizi. Un crescendo di spettacoli fino a sera, per una giornata piena di festa, che culminano con il Musical Natale a Cinecittà World, nel grande Teatro 1, finalmente riaperto, per festeggiare insieme il periodo più magico dell’anno.

Grande novità della stagione Polvere di Stelle – Il Festival delle luminarie: suggestivo percorso di luci natalizie d’autore che accompagna i visitatori tra animali fantastici, alberi colorati, decorazioni e effetti luce da gustare dal pomeriggio fino a sera.

Per gli amanti della tradizione imperdibile la visita alla casa fabbrica di Babbo Natale, in cui spedire la letterina ed incontrare Santa Claus in persona.

Neve vera e atmosfere da Polo Nord nel Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia. Gli ospiti potranno divertirsi con quattro attrazioni: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Scivolone, multipista per sfidare gli amici in divertenti discese a bordo di gommoni, Kamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un vorticoso scivolo ed infine Palle di neve, il playground invernale dove arrampicarsi su morbide montagne bianche e scatenare battaglie di neve tra amici.

Nel parco del cinema non poteva mancare… il cinema di Natale: gli appassionati possono emozionarsi con il maxischermo ad acqua in Gocce di Cinema, le più belle scene dei film di Natale prendono vita su una parete d’acqua che si erge nella grande Piazza del Parco.

Grandi emozioni e adrenalina da vere montagne russe, ma senza staccarsi da terra, con I- Fly, la Montagna russa virtuale: una volta indossati gli speciali visori si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali ai bambini in tutto il mondo, il tutto …. a 30 centimetri da terra!

Riparte una grande stagione di eventi per festeggiare il Natale, si comincia il 4 Dicembre con l’Opening party di Natale, aperto a tutti gli ospiti, sempre il 4 e il 5 Digital Circus in Wonderland, lo show multimediale tra tradizione circense e tecnologia.

Il Grande Cinema domenica 21 novembre con l’Anteprima Nazionale del film “Una Famiglia Mostruosa”.

Il culmine dei festeggiamenti sarà in occasione del 31 Dicembre: il Capodanno a Cinecittà World, la più grande festa di Capodanno a Roma: 6 tipi di cenoni a tema, prenotabili da subito, 40 attrazioni aperte fino a mattina, 7 spettacoli dal vivo e la mezzanotte con i fuochi d’artificio e il grande show nella Cinecittà Street, e vari DJ set per ballare tutta la notte in sicurezza. Un unico grande villaggio del divertimento con biglietti a partire da €40 acquistabili dal sito www.cinecittaword.it sezione Eventi/Capodanno.

La stagione 2021 terminerà con il weekend della Befana, ricco di sorprese per grandi e piccini. Cinecittà World è aperto tutti i weekend, i festivi e durante tutte le vacanze natalizie dalle 11 alle 19, la notte di Capodanno fino alle 6 di mattina.

È già possibile, inoltre, acquistare gli abbonamenti per la stagione 2022, a partire da €59. L’abbonamento include ingressi illimitati nei 2 parchi del gruppo: Cinecittà World e Roma World, il nuovo parco a tema, immerso nella natura, dedicato all’antica Roma, dove incontrare gli animali, assistere a spettacoli di Gladiatori e Rapaci, cimentarsi nel tiro con l’arco ed in tante attività all’aria aperta. Acquistando o regalando subito l’abbonamento 2022 sarà possibile entrare a Cinecittà World già da quest’anno.

com.unica, 30 novembre 2021