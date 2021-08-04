È la segnalazione della Casa della Carità, che ha raccolto centinaia di richieste di tanti “invisibili” della città di Milano, che vogliono mettersi al riparo dal Covid.

Da fine luglio la Regione Lombardia ha attivato, sul suo portale e telefonicamente, dei canali che consentono di prenotare il vaccino contro il Covid anche a chi non ha accesso al sistema sanitario nazionale, poiché sprovvisto di tessera sanitaria o codice fiscale.

Tuttavia, arrivare alla prenotazione del vaccino per queste persone è una vera corsa a ostacoli contro la burocrazia: la procedura, infatti, è piuttosto macchinosa e diventa ancor più complessa per chi ha difficoltà con la lingua italiana.

È la segnalazione della Casa della Carità, che nelle ultime settimane ha raccolto centinaia di richieste di tanti “invisibili” che vivono nella città di Milano, desiderosi di mettersi al riparo dal Covid.

«Siamo contenti che Regione Lombardia abbia attivato dei canali che consentono a tutti di prenotare il vaccino contro il Covid; sappiamo infatti che in altre regioni questo ancora non è possibile. Tuttavia, ancora una volta dobbiamo constatare che il sistema non favorisce l’equità. Questo muro di difficoltà non solo lede il diritto universale alla salute sancito dalla nostra Costituzione, ma consente al virus di continuare a circolare in una fascia di popolazione molto esposta al contagio poiché vive in condizioni di fragilità sanitaria e sociale», commenta don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione.

Per questo motivo, la Casa della Carità si unisce al recente appello dei Tavoli Asilo e Immigrazione a Governo e Regioni, affinché sul vaccino sia promossa una campagna informativa multilingue e ci sia una reale accessibilità ai portali regionali per la prenotazione.

Per cercare di andare incontro a chi vive a Milano e ha difficoltà a prenotare il vaccino, da lunedì 2 agosto la Casa della Carità ha attivato presso la sua sede di via Francesco Brambilla uno sportello di supporto, che riceve su appuntamento, chiamando il numero 3401264360. Inoltre, sul sito della Fondazione è attiva una pagina (https://casadellacarita.org/ vaccini-cittadini-stranieri- regione-lombardia/) che spiega passo per passo la procedura da seguire per la prenotazione del vaccino sul portale regionale.

com.unica, 4 agosto 2021