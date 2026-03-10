Cerimonia di premiazione giovedì 12 marzo 2026, ore 10, Sala Zuccari del Senato della Repubblica

ROMA – Un evento dedicato al talento, alla cultura e alla forza trasformativa delle donne la celebrazione di Premio Internazionale d’Eccellenza “Divinamente Donna”, promosso dall’Associazione VerbumlandiArt APS. Con il Premio si rinnova l’appuntamento che in pochi anni è diventato un’occasione internazionale di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze femminili nel panorama culturale, artistico, sociale e istituzionale. “Divinamente Donna” intende mettere in luce figure che, con il proprio lavoro e la propria testimonianza, rappresentano esempi concreti di determinazione, creatività e responsabilità sociale, contribuendo a diffondere valori di libertà, dignità e pari opportunità.

La cerimonia di Premiazione si terrà giovedì 12 marzo, dalle ore 10, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica. Accanto ai riconoscimenti istituzionali, conferiti a Personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, l’evento valorizza anche il percorso partecipativo del concorso culturale e letterario legato al progetto “Divinamente Donna”, che coinvolge autori, artisti e giovani talenti in una riflessione collettiva sul ruolo della donna nella società contemporanea.

MADRINA DEL PREMIO: MARISA MANZINI – Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro, scrittrice.

PRESIDENTE ONORARIO: TILDE MINASI – Senatrice

PRESIDENTE DEL PREMIO: REGINA RESTA – Presidente VerbumlandiArt Aps, editore rivista VerbumPress.

PRESIDENTE COMITATO D’ONORE: MARIA PIA TURIELLO – Presidente del Comitato Scientifico VerbumlandiArt.

COMITATO D’ONORE

MANFREDI POTENTI – Senatore, avvocato.

TILDE MINASI – Senatrice

EUGENIO BISCEGLIA – Avvocato, Presidente Premio Caruso, saggista.

HAFEZ HAIDAR – Ufficiale OMRI, poeta e scrittore, candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura.

FRANCESCO LENOCI – Economista, autore, docente Università Cattolica Milano.

GOFFREDO PALMERINI – Giornalista internazionale, scrittore,.

FRANCESCO NIGRI – Digital Marketing Specialist, Founder & CEO iBusiness Srls, poeta.

GRAZIANO PERRIA – già Primo Dirigente della Polizia di Stato.

HEBE MUÑOZ – Poetessa, scrittrice, traduttrice.

MIRELLA CRISTINA – Avvocato, giornalista.

MIRJANA DOBRILLA – Autrice, traduttrice.

ROBERTO SCIARRONE – Giornalista, direttore responsabile VerbumPress.it

FIORELLA FRANCHINI – Giornalista, scrittrice.

ROSELLA MURANO – Docente, scrittrice, poetessa.

Condurranno la Cerimonia di premiazione Mirella Cristina e Maria Pia Turiello. Qui di seguito le insignite del Premio d’Eccellenza “Divinamente Donna” 2026 con una sintesi delle rispettive motivazioni alla base del conferimento.

PREMIO D’ECCELLENZA “DIVINAMENTE DONNA” 2026

LIDIA SALERNO – Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Lidia Salerno, per l’altissimo senso delle istituzioni, la competenza giuridica e la profonda umanità con cui ha dedicato la propria carriera alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

ELSA BRUNI – Rettrice dell’Università IUL e Ordinaria di Pedagogia Generale e Speciale. Motivazione del Premio: Alla Prof.ssa Elsa Maria Bruni, per l’alto profilo accademico, la visione culturale e l’instancabile impegno nel promuovere una formazione inclusiva, innovativa e profondamente orientata alla persona.

DELFINA LICATA – Sociologa, studiosa delle dinamiche migratorie. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Delfina Licata, voce autorevole nel panorama della ricerca sociale contemporanea, per il suo prezioso impegno scientifico e culturale presso la Fondazione Migrantes, e in particolare come curatrice e caporedattrice del Rapporto Italiani nel Mondo, dedicato allo studio della mobilità umana e delle comunità italiane all’estero.

NATHANIA ZEVI – Giornalista del TG1 della RAI. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Nathania Zevi, per la competenza, il rigore professionale e la passione civile con cui svolge il proprio lavoro al servizio dell’informazione pubblica.

PATRIZIA BERALDI – Docente universitaria ed esperta in Intelligenza Artificiale. Motivazione del Premio: All’Avv. Patrizia Beraldi, per l’eccellenza professionale, la visione innovativa e il contributo determinante allo studio e alla regolamentazione delle nuove tecnologie applicate al diritto.

FEDERICA SARTOR – Amministratore Unico di Marcolin Covering Srl. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Federica Sartor, per la competenza manageriale, la visione imprenditoriale e la determinazione con cui guida l’azienda, coniugando innovazione, responsabilità e crescita sostenibile.

CLAUDIA SILVESTRINI – Direttore Generale del Consorzio PolieCo. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Claudia Salvestrini, per l’autorevole competenza, la visione strategica e l’impegno costante nella promozione della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

RINA RIZZO – Penalista ed esperta di diritto di famiglia. Motivazione del Premio: All’Avv. Rina Izzo, per l’elevata competenza professionale, la dedizione alla tutela dei diritti e la sensibilità con cui affronta le più delicate vicende umane e familiari.

SARA VERTA – Segretaria del Sindacato Giornalisti Rai – UNIRAI. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Sara Verta, per il coraggio, la competenza e la determinazione con cui ha saputo affermare una leadership autorevole in un ambito strategico per la tutela del pluralismo e della libertà di informazione.

SUSANNA FORTUNA – Direttore Amministrativo e del Personale presso la Fondazione IFEL. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Susanna Fortuna, per la competenza manageriale, il rigore professionale e la capacità organizzativa con cui contribuisce al buon funzionamento di un ente strategico a supporto degli enti locali italiani.

MARGHERITA VITALE – Scrittrice. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Margherita Vitale, per la sensibilità artistica, la profondità di pensiero e la capacità di dare voce, attraverso la parola scritta, alle sfumature più autentiche dell’animo umano.

ROSAMARIA ROMANO – Esperta in diritto minorile e Curatore Speciale del Minore. Motivazione del Premio: All’Avv. Rosamaria Romano, per l’elevata competenza giuridica, la profonda sensibilità umana e l’instancabile impegno nella tutela dei diritti dei più piccoli.

ENZA SPAGNOLO – Critica letteraria. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Enza Spagnolo, per l’autorevolezza intellettuale, la passione culturale e la costante opera di valorizzazione della letteratura quale strumento di crescita civile e consapevolezza collettiva.

CINZIA NOZIGLIA – Agente scelto e campionessa di tiro con l’arco. Motivazione del Premio: A Cinzia Noziglia, per l’eccellenza, la determinazione e la disciplina con cui ha saputo distinguersi sia nello sport che nel servizio pubblico.

MARGHERITA PANZIERA – Agente scelto e campionessa di nuoto nel 200 metri dorso. Motivazione del Premio: A Margherita Panziera, per l’eccellenza sportiva, la determinazione e la disciplina con cui ha saputo distinguersi sia nello sport agonistico che nell’impegno professionale. Specialista nel dorso (100m e 200m), è nota come la “leonessa del dorso”.

MARISA FIORANI – “Madre coraggio”. Motivazione del Premio: Alla Signora Marisa Fiorani, per l’incredibile forza, il coraggio e la determinazione con cui ha affrontato sfide personali e sociali straordinarie, trasformando il dolore in impegno e speranza per gli altri.

ELENA DADDI – Sindaco di Bregnano. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Elena Daddi, per l’impegno concreto nella promozione della legalità, della trasparenza e della correttezza nella gestione della cosa pubblica.

ESTERO

NATASHA LAKO – Voce autorevole della letteratura albanese contemporanea. Motivazione del Premio: Alla scrittrice Natasha Lako, per la profondità poetica, la sensibilità culturale e il coraggio intellettuale con cui ha raccontato la condizione umana, le sfide sociali e le trasformazioni del proprio Paese.

ELIANA SEVILLANO – Artista di origine boliviana. Motivazione del Premio: Alla pittrice Eliana Sevillano, per la straordinaria capacità di tradurre emozioni, cultura e memoria in opere visive che parlano all’animo e alla coscienza collettiva.

SOFIJA OSMANOVIĆ – Funzionaria statale della Repubblica di Serbia. Motivazione del Premio: Alla Dott.ssa Sofija Osmanović, per l’eccezionale impegno nella promozione dei diritti umani, dell’inclusione sociale e della parità di opportunità per le minoranze, quale Capo del Dipartimento per il miglioramento della condizione dei Rom presso il Ministero per i Diritti Umani e delle Minoranze e il Dialogo Sociale.

YASEMIN GÜZEL – Artista. Motivazione del Premio: All’artista Yasemin Güzel per aver trasformato l’arte in strumento di denuncia, memoria e rinascita, dando voce alle ferite invisibili delle donne vittime di violenza.

DAMIANO ANDRESSANO – Regista. Motivazione del Premio: Al regista Damiano Andressano, per aver saputo trasformare un incontro in viaggio e il viaggio in narrazione civile, dando voce, attraverso il linguaggio universale del cinema, al coraggio silenzioso delle donne che resistono alla violenza. Con il suo documentario “La giacca fuori moda a Istanbul”, dedicato all’artista turca Yasemin Güzel, Andressano racconta con sguardo sensibile e profonda umanità una storia di arte e riscatto, illuminando una realtà ancora segnata da dinamiche patriarcali e da ferite troppo spesso invisibili.

CLASSIFICA FINALE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA

“Divinamente Donna” – III Edizione

PRESIDENTE DI GIURIA

CORRADO CALABRÒ – Giurista, scrittore e poeta italiano

MEMBRI DI GIURIA AUTORI ITALIANI

ANNA MANNA – poetessa, scrittrice, saggista e cultural promoter.

EUGENIA SERAFINI – docente universitaria, artista e scrittrice/performer internazionale, giornalista.

GIUSEPPE FABIANO – psicologo, psicoterapeuta, docente universitario, scrittore.

GIUSEPPE VULTAGGIO – attore, musicista, commediografo, poeta.

LUANA MARTUCCI – avvocata, docente, scrittrice.

MASSIMO ROSSI – avvocato, saggista.

ROBERTA VITELLI – psicologa, psicoterapeuta, docente, saggista.

MEMBRI DI GIURIA AUTORI STRANIERI

ANGELA KOSTA – giornalista, poetessa, saggista, scrittrice, traduttrice.

HASSANE YARTI – scrittore, poeta, editore e traduttore marocchino.

MIRJANA DOBRILA – scrittrice, poetessa, traduttrice.

CLASSIFICA FINALE ITALIANI

SEZIONE A – POESIA

1° LORENA SILVIA SAMBRUNA – Resisto, Esisto –

2° ANNALISA BELTRAMME – Attese Disattese –

3° SARA PALLADINI – Tante Albe

3° ex aequo DONATELLA NARDIN – Materne Radici

PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE DI GIURIA

FABIA BALDI – Dopo la rabbia

MENZIONI D’ONORE

MARIA LUISA MACALUSO – Amami sempre, come ora

MARIA CRISTINA PENSOVECCHIO – La madre di tutti

ELISABETTA BONAPARTE – Donna

PARADISO ANNALINA – Donna custode

SEZIONE B – RACCONTO

1° MARIKA STAPANE – Difesa di Gertrude

2° IDA POLTRONIERI – Rinascere da una violenza senza preavviso

3° GLORIA JACOBS – Lettera dalla prigione invisibile

SEZIONE SAGGIO

1° NADIA MARI – Radici e Rinascite: la donna, l’anima della trasformazione;

1° ENRICO CASARTELLI – Celebrando le Donne che ispirano il Mondo: Marisa Bellisario

2° GIOVANNI TERESI – Il femminismo di Oriana Fallaci e di Michela Murgia attraverso le loro opere letterarie. Idee a confronto.

3° VALENTINA UGHETTO – Le protagoniste del Giubileo.

LIBRI DI POESIA

1° DOMENICO PISANA – L’esilio della notte – Kanaga Edizioni

2° CINZIA PANUCCIO – La forza non è mia – Città del Sole Edizioni

3° MARGHERITA BONFRATE – Emozioni di luna nascente – Edizioni Sette Ponti

SAGGI – LIBRI

1° MARIANNA LOREDANA SORRENTINO – C’era una volta e c’è ancora il delitto d’onore – La Caravella Editrice

2° CARMELO CORRADO OCCHIPINTI – Carolina, una vita per la vita – Albaccara Casa Editrice

NARRATIVA – LIBRI

1° SARA MAGNOLI – Papavero Rosso – iDobloniEdizioni

1° ex aequo GIANPIERO BENEDETTO – Il sogno di una bambina – Eretica Edizioni

2° ASSUNTA ANTONINI – Il Fontanile – Editore Mannarino

3° ANNA FRANCESCA LA ROSA – Notti senza giorno – Luigi Pellegrini Editore

3° ex aequo ROSITA D’ESPOSITO – Quel filo sottile – Atile Edizioni

4° DANIELA BORGHI – Mi sono innamorata di me – Passione Scrittore self publishing

5. ADA RIZZO – Volevo il tacco dodici? – YoucanPrint

CLASSIFICA FINALE STRANIERI

SAGGI

1° IVANA ASANIN – L’anima della Trasformazione: Donne e Intelligenza Artificiale – SERBIA

2° IGOR TRAJKOVSKI – Radici e Rinascite: la donna, anima della trasformazione – MACEDONIA

3° ANA MICHELLE TÉLLEZ FERRER – L’Umanizzazione come Rivoluzione Educativa – COLOMBIA

3° ex aequo SOUAD KHALIL – Donne che cambiano il Mondo: Forza, Coraggio e Ispirazione – LIBIA

RACCONTO

1° IMAN MORADI – La puttana – IRAN

LIBRI

1° FATMIR R GJATA – Sono uno dell’esercito dei vinti – Casa editrice Shpresa print – ALBANIA

2° RANA ABDELAZIZ – Lettere senza un lettore – EGITTO

3° MIGUEL TORRES MORALES – Il libro del mal d’amore – PERÙ

POESIA

1° ABDEL LATIF MUBARAK – Un martire – EGITTO

1° ex aequo ZLATOMIR JOVANOVIĆ – Il pensiero divino della madre – SERBIA

2° ALEXANDRA MARÍA TÉLLEZ FERRER (Alma Fuerte) – Metamorfosi interiore – COLOMBIA

3° NORMA MARINA SOLIS ZAVALA – Gridando giustizia – PERU’

3° ex aequo ZORICA DJUDJIĆ MITIĆ – Ispirazione eterna – AUSTRIA

4° HANANE DOUMI JIHAD – Rinato dalle sue ceneri – MAROCCO

5° OLIVIA RUIZ ARENAS – Otto decadi – MEXICO

Il Premio Internazionale d’Eccellenza “Divinamente Donna” si conferma non soltanto una cerimonia di premiazione, ma un momento di incontro tra culture, generazioni e sensibilità diverse, in cui la parola, l’arte e la conoscenza diventano strumenti di dialogo, crescita e consapevolezza.

Goffredo Palmerini, com.unica 10 marzo 2026