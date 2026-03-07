Secondo un recente rapporto UNICEF, quasi una donna su tre – 840 milioni stimate a livello globale (dato 2023) – ha subito violenza da parte del partner o violenza sessuale nel corso della propria vita. L’Italia non è da meno: secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, 6 milioni 400 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una forma di violenza fisica o sessuale (il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni). In particolare, il 26,5% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. Benché il dato medio resti invariato, si registrano importanti aumenti delle violenze subite dalle giovanissime (16-24 anni) e dalle studentesse legati alla violenza psicologica, digitale e relazionale.

Anche per questo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’UNICEF Italia ha lanciato la campagna di comunicazione “Non restare in silenzio”, dedicata al contrasto alla violenza di genere, con focus particolare sulle ragazze adolescenti.

“In Italia, la violenza di genere rappresenta ancora oggi una delle più gravi violazioni dei diritti umani e un ostacolo strutturale alla piena realizzazione dei diritti delle donne in generale e, in particolare, di bambine e ragazze – ha dichiarato Nicola Graziano Presidente dell’UNICEF Italia -. La campagna “Non restare in silenzio” vuole sottolineare proprio questo”.

Graziano ha quindi chiesto di “attuare con determinazione quanto previsto nel nuovo Piano Strategico Nazionale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza domestica, prestando una particolare attenzione alle adolescenti, spesso dimenticate dalle azioni previste. È necessario intervenire con maggiore efficacia nella prevenzione, nella protezione, nel contrasto e nel recupero: soltanto agendo in questi diversi ambiti saremo efficaci contro la violenza di genere. La violenza si previene educando. Si contrasta garantendo l’accesso all’aiuto. Si supera con il diritto alla cura”.

“La violenza ti toglie la voce, ti fa sentire gli altri lontani e intacca la tua quotidianità, mettendo in discussione anche le azioni più semplici. È normale avere paura, ed è difficile trovare il coraggio. Ma è proprio riconoscendo quella paura e facendo leva sul nostro coraggio che possiamo trovare la forza di non restare in silenzio, di aprirci alle persone di fiducia e di parlare. Chiedere aiuto è il primo passo per riprendersi la propria voce”, ha aggiunto Alessia Orro, Pallavolista pluricampionessa italiana che sarà il volto della campagna.

La Campagna “Non restare in silenzio” è rivolta in particolare alle adolescenti invitandole a cogliere alcuni campanelli d’allarme che a volte vengono sminuiti. Perché nelle relazioni affettive l’abuso e la violenza psicologica e fisica possono essere normalizzate e talvolta addirittura romanticizzate, può capitare di non dare il giusto peso ad alcune azioni e parole, si può rischiare di rimanere in silenzio e isolarsi.

L’UNICEF Italia si rivolge dunque alle ragazze invitandole a riconoscere i segnali di pericolo: controllo, paura, soggezione, gelosia ossessiva e isolamento sociale, fino ad arrivare alla violenza fisica. È importante non sottovalutare la propria percezione di sentirsi a rischio: in questi casi è possibile chiamare il numero 1522 anche solo per farsi ascoltare e chiedere un consiglio.

Combattere la violenza non significa soltanto intervenire dopo che un abuso è avvenuto, ha rimarcato l’UNICEF, ma implica un insieme di azioni preventive, protettive e di supporto, volte a impedire che la violenza si manifesti, si ripeta o resti impunita. È un processo complesso che coinvolge diversi ambiti della società: servizi sociali e sanitari, rete dei centri antiviolenza, scuola, famiglia, l’intera comunità, per modificare la cultura del silenzio e dell’impunità, i migliori alleati della violenza. Il primo passo è il riconoscimento di una situazione di potenziale pericolo, imparando a non sottovalutare i segnali e a prenderli sul serio.

Per l’Agenzia Onu in Italia è dunque fondamentale chiedere aiuto anche solo per un confronto: si può chiamare il numero 1522 gratuito, anonimo e disponibile h24, per parlare con un’operatrice e ricevere ascolto e orientamento. Se si ha bisogno di un luogo protetto e sicuro, è possibile rivolgersi al Centro Antiviolenza più vicino consultando la mappatura disponibile sul sito ufficiale del 1522, dove si può accedere gratuitamente a supporto e assistenza qualificata. Il numero è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità: un servizio pubblico dalla parte delle ragazze e delle donne.

