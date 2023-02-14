L’UNICEF e il Ministero della Gioventù e dello Sport stanno inoltre mobilitando ulteriori 5.000 giovani volontari per affiancare le squadre di intervento locali

14 febbraio 2023 – Sette giorni dopo che due devastanti terremoti e più di 1.600 scosse di assestamento hanno colpito il sud-est della Turchia e la Siria – causando distruzioni diffuse e la morte di migliaia di persone – l’UNICEF avverte che milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente.

Sebbene il numero totale di bambini colpiti non sia ancora chiaro, 4,6 milioni di bambini vivono nelle 10 province della Turchia colpite dal terremoto e più di 2,5 milioni di bambini sono stati colpiti in Siria.

“I bambini e le famiglie della Turchia e della Siria stanno affrontando difficoltà inimmaginabili a seguito di questi devastanti terremoti”, ha dichiarato il Direttore generale dell’UNICEF Catherine Russell. “Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che tutti coloro che sono sopravvissuti a questa catastrofe ricevano un sostegno salvavita, tra cui acqua sicura, servizi igienici, forniture nutrizionali e sanitarie critiche e sostegno alla salute mentale dei bambini. Non solo ora, ma anche a lungo termine”.

Il numero di bambini uccisi e feriti durante le scosse e le loro conseguenze non è ancora stato confermato, ma è probabile che sia di molte migliaia. Il bilancio totale ufficiale delle vittime ha superato i 35.000 morti.

L’impatto dei terremoti sui bambini e sulle famiglie della regione è stato catastrofico, lasciando centinaia di migliaia di persone in condizioni disperate. Molte famiglie hanno perso le loro case e vivono ora in rifugi temporanei, spesso nel gelo, con neve e pioggia che aumentano le loro sofferenze. I terremoti hanno anche causato danni diffusi alle scuole e ad altre infrastrutture essenziali, mettendo ulteriormente a rischio il benessere di bambini e famiglie. Anche l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una delle principali preoccupazioni, così come le esigenze sanitarie della popolazione colpita.

L’UNICEF sta lavorando 24 ore su 24 per fornire assistenza salvavita alle persone colpite dal terremoto. Le squadre dell’UNICEF sul campo hanno collaborato con i partner per distribuire forniture essenziali come materiale sanitario, coperte, indumenti, acqua potabile e servizi igienici, oltre a continuare a fornire spazi sicuri ai bambini per giocare e riprendersi dagli eventi traumatici di cui sono stati testimoni.

Nonostante questi sforzi, i bisogni della popolazione colpita sono enormi e le sfide sono molte e complesse. I danni e la distruzione di strade e infrastrutture chiave, insieme a gelo, neve e pioggia, hanno reso difficile raggiungere chi ha bisogno e fornire gli aiuti necessari. Molti soccorritori e il personale delle organizzazioni partner dell’UNICEF sono stati uccisi, feriti, sfollati e i loro uffici e le loro attrezzature sono stati distrutti, danneggiati o messi fuori uso.

Nei prossimi giorni e settimane, l’UNICEF continuerà a lavorare con i partner per raggiungere il maggior numero possibile di bambini e famiglie con assistenza salvavita.

In Siria, l’UNICEF sta lavorando per fornire aiuti estremamente necessari alle persone colpite dal terremoto. L’UNICEF aveva già preposizionato i rifornimenti nel nord-ovest della Siria, che hanno iniziato a essere distribuiti al maggior numero possibile di persone. Le priorità immediate includono l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici, che sono fondamentali per prevenire le malattie nei primi giorni di una crisi. L’UNICEF sta valutando l’impatto dei terremoti sulle principali stazioni idriche e sta lavorando per fornire acqua sicura agli sfollati. L’UNICEF ha dispiegato squadre mobili per la salute e la nutrizione per fornire servizi e forniture sanitarie e nutrizionali a chi ne ha bisogno, comprese le persone che hanno cercato riparo nei rifugi.

In Turchia, la priorità immediata dell’UNICEF è garantire che i bambini e le famiglie colpite ricevano il sostegno di cui hanno disperatamente bisogno. La risposta dell’UNICEF si sta concentrando sulla protezione dei bambini, fornendo un sostegno psicosociale immediato in spazi a misura di bambino, valutando le stazioni e i servizi idrici principali e le esigenze sanitarie e nutrizionali, distribuendo vestiti invernali per bambini, coperte e kit igienici per le famiglie e per i viaggi. L’UNICEF e il Ministero della Gioventù e dello Sport stanno inoltre mobilitando ulteriori 5.000 giovani volontari per affiancare le squadre di intervento locali. Ciò andrà ad aggiungersi agli oltre 3.000 volontari giovanili che già sostengono la risposta.

Sia in Turchia che in Siria, la protezione dell’infanzia è una priorità assoluta per l’UNICEF, compresa l’identificazione e il ricongiungimento dei bambini separati e non accompagnati e il sostegno psicosociale ai bambini che possono essere stati esposti a esperienze traumatizzanti.

L’UNICEF sta anche lavorando per garantire che i bambini possano tornare a studiare il prima possibile. L’UNICEF sta valutando i danni alle scuole e si sta preparando per le riparazioni immediate e per la creazione di spazi di apprendimento temporanei. Nelle zone colpite della Siria, le scuole sono state sospese almeno fino al 18 febbraio 2023 e in Turchia fino al 1° marzo nelle 10 province colpite, mentre sono in corso gli sforzi di ricerca, salvataggio e recupero.

