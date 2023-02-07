Si è aperta con un intervento dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione Europea, Josep Borrell, la conferenza ad alto livello organizzata dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e che riunisce rappresentanti politici di alto livello ed esperti di tutto il mondo per discutere delle minacce di manipolazione delle informazioni e di ingerenza straniere e dei mezzi per affrontarle. All’evento partecipano anche la Vicepresidente della Commissione Vera Jourová, rappresentanti della presidenza svedese dell’UE, esperti di alto livello delle istituzioni europee, degli Stati membri, dei partner internazionali come la NATO e le Nazioni Unite, e delle organizzazioni della società civile, oltre ad accademici e giornalisti di tutto il mondo.

La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e l’uso strategico e coordinato da parte della Russia della manipolazione delle informazioni e dell’ingerenza straniera hanno messo in luce l’importanza di rafforzare la risposta a queste minacce e la necessità che la comunità internazionale collabori per affrontarle. La sfida è tanto più grande in quanto non solo la Russia, ma anche altri attori usano la disinformazione e la manipolazione delle informazioni per seminare discordia nelle nostre società e minare le nostre democrazie. In questo contesto, la conferenza sarà un’occasione per presentare le ultime tendenze in questo ambito e per discutere delle risposte dell’UE e dei suoi partner a tali minacce.

La conferenza “Oltre la disinformazione: risposte dell’UE alla minaccia di manipolazione straniera delle informazioni” è trasmessa in diretta nella sua interezza.

com.unica, 7 febbraio 2023