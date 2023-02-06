Un’iniziativa del Centro di Storia Ebraica che cerca di riunire le famiglie distrutte dal genocidio. I test donati da Ancestry, la più grande società di genealogia al mondo



Ancestry, la più grande società di genealogia a scopo di lucro, ha donato 2.500 kit di DNA a un programma appena lanciato che aiuta coloro le cui vite sono state sconvolte dall’Olocausto a mettersi in contatto con parenti di cui forse non conoscevano l’esistenza. I kit saranno venduti a 99 dollari l’uno, il che rende il valore al dettaglio della donazione di poco inferiore a 250.000 dollari. La donazione è stata annunciata venerdì, in occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto.

Il programma, chiamato DNA Reunion Project, opera sotto gli auspici del Center for Jewish History (CJH) di New York. Fornisce kit di DNA gratuiti ai sopravvissuti all’Olocausto e ai loro figli, nonché ai figli delle vittime dell’Olocausto, per collegarli potenzialmente a parenti in vita. Il sito web del progetto lo descrive anche come una “risorsa genealogica centrale” dove i sopravvissuti all’Olocausto possono ricevere una consulenza genetica genealogica gratuita, che può essere particolarmente utile nei casi di figli nascosti, genitori sconosciuti o non ebrei che scoprono per la prima volta un’ascendenza ebraica dopo essersi sottoposti al test del DNA.

Dall’inizio del Progetto DNA Reunion, il 29 novembre 2022, sono stati spediti oltre 100 kit di test, hanno dichiarato i co-fondatori del progetto.

“Questa donazione incredibilmente generosa darà a centinaia di famiglie, separate da tempo dagli orrori dell’Olocausto, l’opportunità di stabilire connessioni cruciali con i parenti e di recuperare la propria storia familiare prima che sia troppo tardi”, ha dichiarato il presidente del CJH, Dr. Gavriel Rosenfeld, in un comunicato. “Con il passare degli anni il numero dei sopravvissuti diminuisce, questo sforzo genealogico è un dono inestimabile che può portare un’enorme chiusura e guarigione alle famiglie”. La cofondatrice del DNA Reunion Project, Adina Newman, ha dichiarato al Times of Israel che spera che il programma possa essere un catalizzatore per le persone a “scavare per recuperare le loro storie familiari”.

“Vogliamo dare alle persone gli strumenti per trovare una conclusione sul destino dei loro familiari finché sono in grado di farlo”, ha detto Newman. “Troppe persone pensano erroneamente che la ricerca sia inutile, ma in realtà ci sono ancora informazioni da trovare”. Il dono è una manna per il programma CJH, che altrimenti copre i costi dei test del DNA che fornisce ai sopravvissuti dell’Olocausto. Poiché la popolazione dei sopravvissuti all’Olocausto continua a invecchiare, il tempo è essenziale per stabilire connessioni per le generazioni future finché è ancora possibile.

“La genealogia genetica può essere uno strumento incredibilmente potente per creare connessioni familiari quando la traccia cartacea è stata interrotta, ma molte persone non sanno nemmeno che può essere usata in questo modo. Pensano che il test del DNA riguardi solo i grafici a torta delle etnie”, ha dichiarato la cofondatrice del progetto Jennifer Mendelsohn.

com.unica, 6 febbraio 2023

Fonte Israele 360

