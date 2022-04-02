Il 9 aprile si svolgeranno, nei paesi con maggior presenza dei nostri connazionali all’estero, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

In vista della fine del proprio mandato, la Commissione VII invita la cittadinanza ad un webinar conclusivo delle proprie attività (https://fb.me/e/7sQjH7Fni).

Sarà l’occasione di ripercorrere questi sei anni di mandato, caratterizzati da un lavoro di squadra costante e proficuo, ma anche di presentare gli ultimi progetti portati a compimento, con il valido aiuto di professionisti.

Si tratta dei risultati del questionario sull’emigrazione italiana realizzato dall’associazione Italents con I professori Alessandro Rosina e Paolo Balduzzi, dell’Università Cattolica di Milano; di una ricerca sul mondo delle comunità virtuali di mamme expat, realizzata dalla ricercatrice Sandra Burchi; della conclusione della “call for best practices” con interviste in profondità realizzate dalla giornalista Eleonora Voltolina alle realtà che hanno dimostrato metodi più innovativi ed iniziative potenzialmente replicabili nel mondo.

Sarà presente anche il delegato al Seminario di Palermo Stefano Lattanzio, che per la Commissione VII ha curato le grafiche del “Corso per una partecipazione giovanile emigrata”.

I lavori della Commissione VII sono stati sempre rendicontati pubblicamente, anno per anno, sul sito della Commissione: www.nuovemigrazioninuovepratiche.org

Nel 2019 la Commissione è stata il perno del Seminario di Palermo, incontro che ha portato alla nascita di una rete di 115 giovani italiani nel mondo e i cui tratti salienti possono essere ripercorsi qui:

www.seminariodipalermo.it

La Commissione VII è composta da Maria Chiara Prodi (Francia), presidente, Silvia Alciati (Brasile), vicepresidente, Eleonora Medda (Belgio) consigliera e componente del Comitato di Presidenza del CGIE, Isabella Parisi (Germania), Luigi Papais (nomina governativa), Marcelo Carrara e Rodolfo Borghese (Argentina). La Commissione ringrazia per il lavoro svolto e il sostegno che non è mai mancato l’ex consigliere Gaetano Calà.

Per informazioni : commissione7@cgiemondo.net

com.unica, 2 aprile 2022