Attualmente Segretario generale della Fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi”, sarà premiato con il FiuggiStoria 2021 Gian Gaspare Napolitano-Inviato Speciale.

Giancarlo Tartaglia, laureato all’Università di Bari (Facoltà di Giurisprudenza) con una tesi in Storia delle Dottrine Economiche dal titolo Lo sviluppo economico negli scrittori di economia meridionali del ‘600, è stato direttore della Federazione della Stampa Italiana (1985-2021). Attualmente è Segretario generale della Fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi”. Direttore della collana editoriale “Giornalisti nella Storia” (All Around). Componente del Comitato scientifico della Fondazione Ugo La Malfa e direttore responsabile degli Annali della stessa Fondazione, fa parte del consiglio di amministrazione dell’Istituto per la formazione al giornalismo dell’Università di Urbino (Isf). Ha insegnato Diritto del Lavoro Giornalistico presso la scuola superiore di Giornalismo della LUISS Guido Carli di Roma e Ordinamenti Professionali presso la Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università di Urbino.

È stato consigliere di amministrazione della Nuova Eri e amministratore unico della società editrice Acropoli srl, nonché membro della Commissione tecnica consultiva per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sin dalla sua costituzione (1982-2020). Componente del comitato di redazione di “Archivio Trimestrale”, rassegna storica di studi sul movimento repubblicano, (1978-1987). Componente del comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Ugo La Malfa e del comitato nazionale per le celebrazioni della nascita di Leo Valiani. È stato collaboratore di “Nuova Antologia”, “Nord e Sud”, “Archivio Trimestrale”, “La Voce Repubblicana”, “Roma”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “La Sicilia”, “Basilicata”. Ha pubblicato studi e ricerche sul mondo laico e democratico italiano. In particolare, ha pubblicato I Congressi del partito d’Azione 1944/1946/1947 (Ed. Archivio Trimestrale 1984); Un secolo di giornalismo italiano. Storia della Federazione Nazionale della Stampa (1877-1943) (Mondadori Università Editore 2008); Francesco Perri. Dall’antifascismo alla Repubblica (Gangemi 2013); Il giornale è il mio amore. Alberto Bergamini inventore del giornalismo moderno (All Around 2018). Ha curato il volume di Michele Cifarelli, Libertà vò cercando… Diari 1934-1938 (Rubettino 2004) e i primi due volumi dell’opera omnia di Ugo La Malfa, Scritti 1925-1953 (Mondadori 1988) e Scritti 1953-1958 (Presidenza del Consiglio dei Ministri 2003).

Tra i suoi riconoscimenti si ricordano nel 2012 il “Premio Vibo Valentia”, nel 2017 il “Premio Giornalisti Toscani”. Nel 2021 è stato tra i finalisti dell’Acqui Storia, sezione scientifica e ora il FiuggiStoria 2021 Gian Gaspare Napolitano-Inviato Speciale, che gli sarà consegnato il prossimo 6 marzo 2022 in occasione di una cerimonia pubblica che si svolgerà a Roma presso la Sala Verdi dell’Hotel Quirinale.

com.unica, 7 febbraio 2022