Venerdì 5 febbraio l’Ambasciatore Fabrizio Bucci ha inaugurato l’apertura dei seminari formativi del ciclo 2020-20 previsto dal Memorandum Illiria, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana, che testimonia una collaborazione costruttiva e innovativa con il Ministero dell’Istruzione, dello Sport e della Gioventù albanese, per la ricerca di nuovi approcci metodologici e pedagogici.

L’Ambasciatore ha sottolineato il valore dello studio della lingua italiana a scuola, in particolare per il sistema economico albanese dove quasi tremila aziende confidano nello sviluppo di un sistema territoriale e geografico senza più confini, in una geometria di interessi dinamici ormai a due direzioni. Questo nuovo sistema si avvale anche della professionalità acquisita in Italia da molti studenti, portatori di un patrimonio culturale e esperienziale, che tornano per aprire le loro attività.

L’Ambasciatore ha particolarmente apprezzato la scelta di Leonardo Sciascia come espressione culturale della Sicilia e di un’area mediterranea creata dagli incontri fra multiple culture e plasmata dalla presenza degli arabi. La loro eredità storica e linguistica è ancora visibile nella toponomastica e nello stesso paese di Racalmuto dove Leonardo Sciascia è nato.

L’impegno letterario e civile di Sciascia è il tema del primo seminario del Corso Illiria 2020-21, curato dal Professor Pierfranco Bruni, studioso degli autori del ‘900 e autore di un libro di recente pubblicazione dedicato a Sciascia, dove sono discussi gli aspetti umani e letterari di Sciascia ma anche l’impegno che ha dedicato ai problemi sociali – come l’arretratezza economica e culturale del Meridione – che a loro volta hanno ispirato il cinema realista degli anni ’60 e ’70: “Leonardo Sciascia. Nient’altro che la verità” Nemapress edizioni.

Geniali sviluppatori di un cinema d’avanguardia neorealista come Elio Petri, o attori insuperabili, come Gian Maria Volontè e Claudia Cardinale hanno interpretato la narrazione di Sciascia potenziandone tutta la carica umana e espressiva. E di questo abbraccio fra letteratura e cinema, che ha generato indimenticabili capolavori, saranno presentati ai docenti vari trailer e spezzoni per una successiva fase di commento linguistico e letterario.

Dal 25 febbraio si svolgerà un ciclo formativo specifico per i formatori Illiria con quattro seminari curati dall’Università Statale di Milano e dall’Università Statale di Torino.

Alla fine di marzo, in presenza, si svolgeranno gli ultimi quattro appuntamenti seminariali nella sede del Ministero dell’Istruzione Albanese, che collabora e incentiva tutte le dinamiche di selezione, registrazione e di accreditamento dei 120 docenti impegnati del programma Illiria. Il prossimo appuntamento su Sciascia con Pierfranco Bruni è stato fissato pet il 12 febbraio.

com.unica, 6 febbraio 2021