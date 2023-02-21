Loescher editore invita gli studenti e i docenti a scrivere insieme l’agenda del prossimo anno scolastico, dedicata alla Costituzione italiana.

Torino, 20 febbraio 2023 – Durante il 1948, l’anno in cui entrò in vigore la Costituzione italiana, il testo rimase esposto nelle sale dei Comuni della Repubblica, affinché ogni cittadino potesse leggerla comodamente. Nel 2023, settantacinque anni dopo, quella Costituzione, leggermente modificata e aggiornata, è ancora la «Legge fondamentale della Repubblica», che sancisce i diritti fondamentali e regola i rapporti civili, etico-sociali e politici che sono alla base della vita associata. Conoscerla e comprenderla è di vitale importanza: ne va della sua applicazione, e del raggiungimento di quei principi fondamentali come la sovranità popolare, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà che devono essere garantiti a tutte e a tutti.

Negli ultimi settantacinque anni la scuola italiana ha dato un contributo imprescindibile all’attuazione di molti dei principi costituzionali, e ha inoltre garantito a un numero sempre più alto di persone di poter leggere e comprendere il significato di questo testo. Per far sì che i suoi principi fondamentali possano affermarsi universalmente è necessario proseguire il percorso avviato e continuare a lavorare affinché ogni nuovo cittadino e ogni nuova cittadina possa capire e vivere la Costituzione durante gli anni di scuola.

L’agenda 2023/2024 “Capire e vivere la Costituzione”, da realizzare in collaborazione con le scuole che aderiscono alla rete “Scuola Amica”, intende celebrare i risultati fin qui raggiunti, e fornire alcuni strumenti e spunti utili a continuare il lavoro iniziato.

Per realizzare l’agenda anche quest’anno chiediamo a docenti e studenti di collaborare inviando citazioni, riscritture, commenti, aforismi originali che abbiano per argomento la Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali.

Per partecipare è sufficiente aderire con la propria scuola alla rete Scuola Amica de La ricerca, leggere le istruzioni su come e cosa scrivere o far scrivere alle e agli studenti, e inviare tutto entro il 6 aprile a laricerca@loescher.it. Le frasi saranno selezionate e adattate alle esigenze editoriali dalla redazione della rivista.

com.unica, 21 febbraio 2023