“The race to disruptive technologies: nations as ecosystems of knowledge” è il tema del prossimo dibattito organizzato dal Centro Studi Americani il prossimo 22 febbraio alle 15:00.

L’iniziativa, organizzata con Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, rappresenta l’occasione per un’analisi sull’applicazione e gli sviluppi delle tecnologie disruptive e quantistiche nell’ambito delle relazioni internazionali con un focus particolare sulla geopolitica dell’intelligenza artificiale e sulla relativa regolamentazione internazionale.

Dopo i saluti di Gianni De Gennaro – Presidente, Centro Studi Americani, Courtney Nemroff – Addetta agli affari economici dell’Ambasciata Usa in Italia, e Luciano Violante – Presidente, Fondazione Leonardo-Civilità delle Macchine, la parola passerà ad Enrico Prati – Professore associato presso Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano, per la relazione introduttiva.

Seguiranno tre panel: nel primo, Disruptive technologies: lo stato dell’arte, interverranno Cosimo Accoto – Research affiliate & Fellow, Massachusetts Institute of Technology Boston; Alessandro Curioni – IBM Fellow, Vice President Europe and Africa and Director, IBM Research Zurich; Francesco Marradi – Colonnello 4° Reparto di Stato Maggiore Aeronautica (Eurofighter Typhoon Programme Office); Dario Pagani – Head of Digital and Information Technology, ENI; e Clementine Staling – Director of Forward Defense Program, Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council. Modera Riccardo Luna – Giornalista, Direttore Italian Tech e Green & Blue.

Seguirà l’approfondimento su “Filiere di produzione: relazioni economiche e commerciali per l’approvvigionamento delle risorse” con Marco Bellezza – Amministratore Delegato, Infratel Italia; Andrea Billet – Ammiraglio, Capo del Servizio Certificazione e Vigilanza dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; e Anna Puglisi – Director of Biotechnology Programs and Senior Fellow, Georgetown’s Center for Security and Emerging Technology (CSET). Modera Barbara Carfagna – Giornalista e conduttrice, RAI.

Infine, di “Sfide normative internazionali. Il contesto civile e gli aspetti militari” parleranno Pietro Alighieri – Contrammiraglio, Capo dell’Ufficio Supporto e coordinamento all’attività decisionale del Segretariato Generale della Difesa/D.N.A. in materia di politica e programmi agli armamenti; Andrea Gilli – Senior Researcher, Research Division, NATO Defense College; e Antonio Malaschini – già Segretario generale del Senato. Modera Barbara Gasperini – Giornalista e autrice televisiva.

com.unica, 18 febbraio 2023