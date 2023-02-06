Passione, coraggio, determinazione incontrano intrattenimento, attualità, cultura e musica nella città dei fiori per raccontare la 73°edizione del Festival di Sanremo.

Guidati dall’editrice Michelle Marie Castiello, attraverso la voce di Marina Parrulli – una delle speaker che rende inconfondibile la radio più amata del momento – ma anche dell’autore televisivo Christian Monaco e del presentatore Flavio Massimo, conosceremo una “città dei fiori” totalmente nuova. Tutto quello che solitamente non viene raccontato sarà presentato dai tre inviati che parleranno con il pubblico di una città in fermento. Pareri, sensazioni, pronostici e molto altro sarà sulle frequenze di RID 96.8 FM, dal 6 all’11 febbraio.

Una Pink House aperta a tutte le ore, trasmetterà i commenti a caldo della più attesa edizione del festival canoro, intervistando Vip, ma anche un pubblico fatto di persone appassionate del festival. Inoltre, un occhio attento al mondo femminile, ma non solo, coinvolgerà i propri ascoltatori in una battaglia a suon di “previsioni” attraverso la “Lega di Rid” in prima fila per il Fantasanremo!

Un’occasione unica per vivere le atmosfere più glamour, con uno sguardo diverso, prospettive più ampie e un divertimento assicurato!

com.unica, 6 febbraio 2023

