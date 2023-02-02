Sono stati i ragazzi delle scuole di Cassino e della Scuola Media Pittoni di Villa Santa Lucia a raccogliere il testimone dei superstiti della Shoah e delle sofferenze degli Internati militari nei lager nazisti. I primi venerdì 27 gennaio presso il locale Teatro Manzoni. I secondi lunedì 30 gennaio presso la sede della loro scuola.

L’iniziativa di Cassino, promossa del Comune della Città Martire e Medaglia d’oro al Valor militare con la collaborazione della Fondazione Levi Pelloni, il Centro Documentazione e Studi Cassinati e l’Asdoe (Associazione docenti europei), ha raccolto oltre gli interventi degli storici Pino Pelloni, Gaetano De Angelis-Curtis e del ColonnelloValerio Lancia, le testimonianze di Luciana Ascarelli, Vice presidente della Fondazione Levi Pelloni e Franca Eckrt Coen, Membro dell’esecutivo della Conferenza Mondiale dei Centri Comunitari Ebraici.

Affollatissima la cerimonia del Teatro Manzoni, condotta dalla professoressa Gabriella Latempa, che ha visto i canti del Coro Asdoe, le letture di brani legati al tema della memoria e al racconto dei superstiti da parte degli alunni, gli interventi istituzionali e degli storici. Particolare attenzione è stata rivolta alla storia degli Internati militari italiani nell’inferno del Terzo Reich, anche in occasione della pubblicazione di un interessante volume a firma di Francesco Di Giorgio e Erasmo Di Vito.

com.unica, 2 febbraio 2023