Sbarca a Milano dal 2 marzo la mostra “SACHAROV – I diritti umani nel cuore dell’Europa” dedicata alla figura di Andrej Sacharov e alle personalità che sono state insignite dell’omonimo Premio del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. L’esposizione si potrà visitare fino al 16 marzo presso il Milano LUISS Hub.

Attraverso materiale fotografico, il percorso della mostra rende omaggio alle personalità e organizzazioni che hanno ricevuto il premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo a partire dal 1988, anno dell’istituzione del riconoscimento.

La mostra esplora la dimensione europea di questa personalità eccezionale il cui destino personificò la coscienza illuminata del mondo e trasmise il senso di un impegno politico che sarebbe rimasto attuale fino ad oggi. La prima parte della mostra è dedicata alla figura di Andrej Sacharov, protagonista indiscusso della nostra storia: la sua attività scientifica, il dissenso, la lotta per i diritti umani, l’esilio, il premio Nobel, l’impegno politico per la democratizzazione del sistema sovietico. La seconda parte è dedicata alle personalità che sono state insignite del “Premio Sacharov per la libertà di pensiero”. Istituito dal Parlamento europeo nel 1988 è un riconoscimento dedicato ad Andrej Sacharov allo scopo di premiare personalità od organizzazioni che abbiano dedicato la loro vita alla difesa dei diritti umani e delle libertà di pensiero. Presentando diverse personalità e organizzazioni insignite da questo premio la mostra si rivolge ad un ampio pubblico con lo scopo di far conoscere meglio questo grande protagonista del Novecento, la sua storia e la sua opera e sensibilizzare gli spettatori alla causa dei diritti umani.

Domani la conferenza stampa inaugurale della mostra, alle ore 12.00, moderata dalla giornalista Cristina Giuliano di Askanews, a cui parteciperà tra gli altri Vladimir Milov, consigliere del premio Sacharov 2021 Alexej Navalny nonché esperto in energia ed economia. All’incontro interverranno anche Maurizio Molinari, responsabile dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, Francesca Gori di Memorial Italia, Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco.

Sebastiano Catte, com.unica 1 marzo 2022