Per la prima volta al mondo, Israele ha deciso di somministrare il 4° vaccino contro il COVID19 agli over 60, e ai gruppi a rischio accogliendo la raccomandazione del gruppo degli esperti del Ministero e Bennett ordina la rapida implementazione del quarto vaccino per le persone con più di 60 anni, gli immunodepressi e gli operatori sanitari.

Il primo ministro Naftali Bennett ha accolto con favore la raccomandazione e ha ordinato ai funzionari di preparare una campagna per distribuire i vaccini, il che significa che è probabile che Israele diventi il ​​primo paese al mondo a distribuire una quarta dose per determinati gruppi. Gli esperti dell’ente governativo chiamato Pandemic Treatment Staff, hanno raccomandato che il personale medico, gli adulti di età superiore ai 60 anni e altri gruppi a rischio ottengano la quarta dose, dopo aver atteso almeno quattro mesi dalla terza dose.

La decisione necessita dell’approvazione finale del direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash, prima di entrare in vigore. “Questa è una notizia meravigliosa che ci aiuterà a superare l’onda di Omicron che sta travolgendo il mondo”, ha affermato Bennett in una nota. Bennett ha affermato che l’iniezione aggiuntiva sarà stata somministrata anche agli operatori sanitari. “I cittadini di Israele sono stati i primi al mondo a ricevere la terza dose del vaccino COVID19 e stiamo continuando a fare i pionieri anche con la quarta dose”, ha affermato il primo ministro.

Israele ha precedentemente sperimentato un terzo richiamo, rendendolo disponibile per i gruppi a rischio prima di espandere il programma alla popolazione generale settimane dopo, prima di gran parte del resto del mondo. Oltre quattro milioni di israeliani hanno ricevuto la terza dose, su 9,3 milioni di persone.

La ricerca su una quarta dose di vaccino è in corso presso lo Sheba Medical Center ma non è stata ancora pubblicata. Il Sheba ha affermato che sta conducendo uno studio sulla fattibilità della quarta dose in una sperimentazione di circa 200 volontari, esaminando l’effetto dei livelli di anticorpi. L’ospedale ha affermato che si tratta del primo esperimento di questo tipo al mondo e che sarà condotto in collaborazione con il ministero della Salute.

La prof.ssa Galia Rahav, che dirige l’unità di malattie infettive del Sheba e fa parte del gruppo di esperti, ha affermato che la decisione di raccomandare i booster extra non è stata “semplice” data la scarsità di dati che dimostrano che la protezione offerta dal terzo colpo stava diminuendo. “Ma allo stesso tempo. ci sono numeri terribilmente spaventosi da ciò che sta accadendo nel resto del mondo”, ha detto riferendosi al ceppo Omicron in rapida diffusione.

Gli scienziati non sanno ancora tutto su Omicron, ma dicono che la vaccinazione dovrebbe offrire una forte protezione contro malattie gravi e morte. I dati iniziali hanno anche mostrato che il ceppo è ancora più contagioso del ceppo Delta. Bennett e il ministro della Salute Nitzan Horowitz hanno sollevato la possibilità di una quarta dose per settimane, ma gli esperti del ministero della Salute avevano sconsigliato la mossa, anche in una decisione la scorsa settimana. Bennett in precedenza aveva detto che stava aspettando “con impazienza” l’approvazione della quarta dose, prevedendo che una nuova ondata di infezioni fosse inarrestabile.

La minaccia di Omicron ha stimolato nuove richieste per gli israeliani di farsi vaccinare, compresi i bambini, da parte di funzionari sanitari e leader di governo. Il ministero della Salute ha dichiarato martedì che in Israele sono stati confermati 170 nuovi casi della variante Omicron, raddoppiando il numero di infezioni. Ci sono stati 341 casi verificati di Omicron in Israele sino ad oggi, ha affermato il Ministero della Salute in una nota e altre 807 infezioni erano “altamente sospettate” di essere casi di Omicron, ma erano in attesa di verifica.

Fonte Israele360.com