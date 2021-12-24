Inaugurato a Cinecittà World il presepe del Cinema e della Televisione



Il 25 dicembre per la prima volta la messa di natale si terrà in un parco divertimenti, con ingresso gratuito per tutti coloro che entreranno entro le 10,30, iscrivendosi sul sito www.cinecittaworld.it. Qui, presso il parco di Cinecittà World, è stato inaugurato un presepe molto particolare da S.E. Mons. Da Dario Gervasi, Vescovo Ausiliare per il Settore Sud della Diocesi di Roma.

“Era da tempo che volevamo realizzare un presepe del cinema e della televisione, con i personaggi e supereroi più cari all’immaginario, da Spiderman a Terminator a ET”, spiega Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World. “Insieme al paesaggio suggestivo però intendevamo offrire anche un messaggio incisivo”. È nata così l’idea di un presepe dove al posto delle pecore figurano i dinosauri e in luogo dei pastori i robot. Accompagnati dalla scritta: “Cristo, alfa e omega dell’Universo, c’era prima dei dinosauri e ci sarà dopo i robot”.

Un’opera ideata con audace originalità dal vaticanista Piero Schiavazzi e confezionata con raffinata sapienza stilistica e straordinario effetto visivo dagli scenografi Francesco e Gaetano Paolocci.

“Il presepe è un annuncio di qualcosa che rimane sempre, ed è l’amore di Dio verso l’uomo. Il presepe parla di pace e perdono, ed è un invito a guardare agli altri con amore”, ha dichiarato mons. Dario Gervasi. “È il regalo di Natale che Cinecittà World offre a chiunque voglia trascorrere un Natale di gioia e serenità”, afferma Stefano Cigarini, “con un pensiero speciale alle famiglie con bambini che per vari motivi non possono permettersi una giornata al parco”.

La liturgia si svolgerà nell’ambientazione d’autore della Cinecittà Street, set cinematografico principale del parco, che raffigura una New York di inizio ‘900, disegnata dal 3 volte premio Oscar Dante Ferretti, per il film di Martin Scorsese Gangs of New York, addobbata a festa e illuminata per la stagione natalizia.

La Messa sarà animata dalla corale della Parrocchia e dal cast artistico di Cinecittà World.

Cinecittà World è aperto per tutta la stagione con 8 attrazioni tema, tra cui il suggestivo Mercatino di Natale, Polvere di Stelle – il villaggio delle luminarie d’autore, la casa di Babbo Natale, Il Regno del Ghiaccio, unico snow park al coperto d’Italia, oltre alle 40 attrazioni del Parco. Il 25 sarà possibile tener fede alla tradizione con il pranzo di Natale prenotabile nei ristoranti del parco, il 31 Dicembre, infine, apertura speciale per la festa di Capodanno con 8 cenoni a tema, spettacoli dal vivo, giochi per i bambini e la mezzanotte tradizionale con i fuochi d’artificio.

com.unica, 24 dicembre 2021