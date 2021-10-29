Il Conte Dracula è tornato e ha deciso di trasferirsi dal Castello di Bran, situato in Transilvania, a quello di Lunghezza alle porte di Roma. Le principesse e gli eroi che abitano il “Fantastico Mondo del Fantastico”, il regno della fantasia amatissimo dai bambini, hanno deciso di ribellarsi a questa insolita “occupazione” e per questo stanno cercando piccoli eroi disposti a sfidarlo in una gara all’insegna di “Dolcetto, scherzetto o aglietto?”.

Riusciranno le bambine e i bambini più temerari ad arrivare al castello, con indosso il loro costume preferito, e partecipare ad un contest (con tanto di giuria e premiazione finale) nel quale mostrare la propria “faccia da paura” per terrorizzare e cacciare il vampiro? Ad affiancarli il 31 ottobre e 1 novembre un vero e proprio esercito di streghe, maghi, fantasmi, zombies, zucche animate e tutti quei personaggi che sentono quella di Halloween come la loro festa!

Al Castello di Lunghezza, in via della Tenuta del Cavaliere 230, nei suggestivi spazi del Fantastico Mondo del Fantastico, quella di Halloween sarà una ricorrenza indimenticabile per le famiglie. Oltre al Conte Dracula, che freme per uscire dal sarcofago e ritrovare la sua pallida compagna, sarà possibile incontrare dal vivo la bellissima e pericolosa Vampirella oppure It il malefico pagliaccio, ma anche assistere anche gli esperimenti del Dott. Frankenstein o gustare le perfomance di Mortisia e Gomez, de La Famiglia Addams, intenti ad entusiasmare il pubblico avvolti da un’atmosfera dark e romantica che li vedrà danzare insieme. Impossibile poi perdere il Rito della Zucca e quello della danza delle streghe.

Il pubblico più coraggioso potrà fare visita al villaggio fantasma, mentre Jack O’ Lantern farà rivivere la leggenda di Halloween al campo delle zucche e il Cavaliere senza testa combatterà contro il mostro del castello. Quale luogo migliore di un antico castello e il suo affascinante parco per vivere un Halloween con i fiocchi? Vi aspettiamo in maschera, dalle 10.00 al tramonto, per vivere due giornate da cittadini del Fantastico con tanto di carta d’identità speciale rilasciata esclusivamente per l’occasione. Urka la Zucca…se non hai il Green Pass il tampone gratuito te lo regaliamo noi!

Info per prenotazioni 06/2262880 www.fantasticomondo.it

com.unica, 30 ottobre 2021