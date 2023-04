“Insieme per il futuro dell’Europa… Insieme con l’Europa per il mondo” Movimento culturale internazionale Rinascimento-Renaissance Millennium III

Da quando è nato, pochi mesi fa, il Movimento culturale internazionale per la pace RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III non ha mai smesso di portare ogni novità per affrontare le difficili sfide del nostro mondo. Lavorando attraverso un grande corpo direttivo di pensatori, scrittori e persone dei media che stanno collaborando, sia come membri del Consiglio europeo che del Comitato consultivo intercontinentale, questo movimento promettente continua a riecheggiare le voci del risveglio dell’Europa e di quelle del mondo intero.

È certo che RINASCIMENTO Terzo Millennio | RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III lavora per il futuro dell’Europa, per far fronte al suo rapido cambiamento demografico che ne sta drammaticamente stravolgendo l’identità e lavora anche per gestire i conflitti presenti e futuri, sorti a causa dell’inevitabile scontro tra la laicità dei governi europei e i diversi livelli di conoscenza delle religioni e il modo di viverle dei cittadini. Tuttavia, non dovremmo mai ignorare il fatto che possibili distorsioni e squilibri alla fine potrebbero avere effetti devastanti sul mondo intero.

Non dimentichiamo mai che l’Europa, presente e futura, dovrebbe assumersi le sue responsabilità e il suo ruolo vitale nell’aiutare i continenti fratelli che hanno sofferto per molti decenni l’imperialismo europeo, che ha consumato ed esaurito le loro risorse. Quindi, deve esserci un giusto riequilibrio tra lusso e prosperità di cui gode oggi l’Europa “dea prediletta di Zeus”, rispetto all’attuale impoverimento, sia di risorse che di strutture statali, di molti altri Paesi che ieri sono state sue colonie. Ecco perché RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III afferma con piena responsabilità il suo slogan:

“Insieme per il futuro dell’Europa … Insieme con l’Europa per il mondo”.

Intendiamo con la locuzione “per il mondo” non solo la pace mondiale, ma anche la gestione della crisi mondiale e la prosperità attraverso progetti di sviluppo sostenibile. Sì, è giunto il momento per l’Europa di svegliarsi tenendo alta la fiamma di un Nuovo Rinascimento, restituendo all’umanità – come ha fatto il suo Rinascimento dei secoli XV e XVI – la posizione centrale di tutte le nostre preoccupazioni e aspirazioni, al di sopra di ogni altra visione e pregiudizio, se ci preoccupiamo ancora di un’esistenza migliore.

Ecco perché il logo originale del Rinascimento raffigurante quella Centralità dell’Uomo, che Leonardo da Vinci aveva coniato attraverso il suo “Uomo Vitruviano” incentrato appunto sull’uomo, è stato da noi ripreso di nuovo, vivo e attivo, con l’alba del tanto atteso Mind Shift e di un Nuovo Ordine Mondiale incentrato sulla Persona umana. Ma come può il Nuovo Rinascimento di questo terzo millennio cercare di renderlo concreto? La risposta è qui esposta in modo semplice: stiamo lavorando attraverso il nostro movimento RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III su 4 livelli di azione per aiutare il nostro mondo sofferente.

Primo: Il nostro è un mondo strappato dall’intolleranza religiosa e dal fanatismo.

RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III sta costruendo una Spiritualità Umanistica Universale assunta dal cuore di tutte le religioni del mondo. Ecco perché i credenti delle varie religioni, senza eccezioni, continuano ad apprezzare e comprendere i nostri messaggi spirituali quotidiani, che mirano all’Unità Umana nell’Unico Dio, Unica Fonte della nostra esistenza.

Sì, aiutiamo le persone, qualunque sia il loro credo religioso, a salire su quella Piramide delle Religioni per avvicinarsi e riunirsi sulla sua cima dove è la nostra stessa Fonte spirituale e dove sarà per sempre, e a cercare di andare “oltre” le differenze dogmatiche e i pregiudizi che ci dividono alla base.

Secondo: Il nostro mondo è lacerato dal razzismo e dai pregiudizi etnici.

RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III sta per questo motivo costruendo e ampliando ponti di dialogo tra culture, ora segregate dalle distanze geografiche, attraverso messaggi di pace e progettando ovunque una cooperazione multiculturale. Nonché attraverso la dimensione storica, laddove i pensatori del passato Rinascimento possano continuare ad ispirare e guidare i popoli del Terzo millennio. Questo è il nostro “Concilio Celeste”, che unisce le radici di un passato intellettualmente ricco alle complesse ramificazioni di un presente disorientato.

Terzo: Il nostro mondo è soffocato da problemi profondamente radicati e di elevata complessità, i cui risolutori internazionali stanno ancora utilizzando approcci inefficaci a causa di infiniti dibattiti verbali, diagnosticando, analizzando e prendendo decisioni per le loro soluzioni solo con parole e numeri.

RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III sta applicando un inedito paradigma di Visualizzazione del Problem-solving per mappare problemi/crisi, per quanto complessi possano essere, in tutte le fasi necessarie del processo: diagnosi, analisi, soluzione con Processo decisionale, che deve essere incorporato in un piano d’azione con meccanismi di ricadute coerenti, il tutto potenziato da una campagna mediatica di impatto globale.

Quarto: Il nostro mondo abita un pianeta che è stato spietatamente inquinato e impoverito, mentre ora è arrivato il millennio in cui si pagherà il conto più lungo e pesante di sempre.

RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III sta progettando di aiutare a far nascere e monitorare progetti di sviluppo sostenibile, in modo creativo e multidimensionale, urgentemente necessari per esplorare nei cosiddetti paesi poveri ricchezze nascoste e per convincere i cosiddetti ricchi a realizzare e agire come essere ricchi in modo giusto, cercando di far diventare ricchi anche gli altri, invece di diventare sempre più ricchi essi stessi.

Questi 4 Livelli di Azione sono l’elaborazione continua delle 10 Strategie di RINASCIMENTO-RENAISSANCE Millennium III che vanno dal livello più Spirituale fino al livello più Pratico:

Strategia 1

Gioisci eternamente!

1-A. Sul Divino Amore

Poesia mistico-intellettuale, arte, musica e presentazioni, un progetto per aiutare a migliorare e sostenere l’Unità umana, attraverso tutte le credenze religiose, attraverso l’amore per l’Unico Creatore.

1-B. Vivere poeticamente per sempre

Una serie di workshop mistico-pratici che applicano un approccio psicosomatico multidisciplinare per l’armonia corpo-spirito-anima e per affrontare tutte le sfide della vita.

Strategia 2

Armonia delle religioni

Le religioni del mondo vivano in un dialogo armonioso attraverso opere letterarie, arti e ricerche unificanti, al fine di migliorare e sostenere l’unità umana pur tra tutte le differenze religiose e dogmatiche.

Strategia 3

Conoscenza e Cultura

3-A. La conoscenza interdisciplinare e la nostra anima

3-B. Tecnologia e tecnocrazia

Studiare il progresso tecnologico per analizzare la sua influenza sulla nostra vita.

Strategia 4

Dialogo tra Culture

Civiltà/culture del mondo a confronto, attraverso opere letterarie, arte, musica, saggistica, linguistica e ricerche interculturali.

Strategia 5

Egitto e il mondo

– Il ruolo internazionale dell’Egitto: concentrarsi sull’Egitto, “Ta-Mri” o “La terra dell’amore”, come è stata chiamata dai suoi grandi fondatori, e il suo ruolo vitale nelle dinamiche politiche e nel processo di pace del mondo.

– Religiosità e appartenenza nazionale: come riunire la nostra fede religiosa con la nostra lealtà e con la protezione dell’identità nazionale.

Strategia 6

Preoccupazioni umane

Rappresentare le sofferenze umane attraverso l’espressione letteraria e artistica, alla luce delle ricerche e delle iniziative internazionali di cambiamento positivo.

Strategia 7

Leggi e diritti umani

Promuovere analisi e studi approfonditi sulle leggi vigenti, teoria e applicazione alla luce dei diritti umani internazionali.

Strategia 8

Analisi dei media e dell’arte

Promuovere un sistema strutturale visualizzato per analizzare i media e valorizzare l’arte popolare, al fine di studiare l’influenza sul mondo di oggi e sviluppare e attivare le produzioni costruttive di media/arte.

Strategia 9

Visualizzazione del problema

Promozione di un innovativo sistema di modellazione geometrica per visualizzare, analizzare e attivare meccanismi di gestione delle crisi, problem solving e risoluzione dei conflitti.

Strategia 10

Sviluppo sostenibile

Assumere un nuovo sistema di modellazione geometrica per analizzare, attivare e monitorare tutti i progetti vitali di sviluppo sostenibile: generazione di reddito, emancipazione femminile, TOT, sviluppo educativo … etc. E’ così che andremo avanti, è così che procederemo velocemente nel dare il nostro contributo per salvare il mondo sofferente.

Siamo infine soddisfatti e lieti dell’impegno dei nostri membri attivi, siano essi membri del Board Europeo che del Comitato Consultivo Intercontinentale. Vorremmo, con grande piacere, presentarli tutti qui. Con un ringraziamento speciale all’Italia, Paese che ha ben 15 membri nel nostro Consiglio Europeo. Sembra che la Storia si ripeta, come nei secoli XV e XVI quando il Rinascimento era stato avviato dai grandi pionieri italiani. Tuttavia speriamo ancora che gli altri Paesi rinascimentali del passato – Francia, Germania, Russia, Scandinavia e altri ancora – impegnino sempre più i loro luminari di oggi per continuare meglio l’opera del nostro Movimento RINASCIMENTO Millennium III, con piena forza per il bene e l’avvenire del nostro mondo.

George ONSY*, com.unica 31 agosto 2021

*Fondatore e Presidente di Rinascimento-Renaissance III Millennium, Professore alla Egyptian-Russian University del Cairo – Pensatore, Poeta, Artista, Ricercatore di Scienze per la Pace, Consulente/Ambasciatore per molte Organizzazioni Culturali internazionali che lavorano per la pace nel mondo e la risoluzione dei conflitti.

dr.george.onsy@gmail.com – https://www.facebook.com/onsygeorge

