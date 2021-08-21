Durante le tre serate principali dell’evento, saranno presenti i figli di Ugo e tanti altri ospiti. Premi a Elena Sofia Ricci, Marco Risi e Antonella Attili

Saranno Elena Sofia Ricci, Marco Risi e Antonella Attili i tre grandi ospiti dei giorni clou della manifestazione TrentUgo Tognazzi, a Torvaianica, Comune di Pomezia (Roma). L’appuntamento, che omaggia Ugo Tognazzi per ricordare la ricorrenza dei 31 anni dalla sua morte, intende ricordarne cinema, passioni, vitalità, energia e poliedricità. Il festival cinematografico, che si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 agosto 2021 presso piazza Ungheria, avrà la direzione artistica a cura dei quattro figli di Ugo: Gianmarco, Ricky, Maria Sole e Thomas Robsahm. Durante la tre giorni, che prevede una prima parte di talk e a seguire la proiezione di un suo noto film. Per l’occasione saranno assegnati quattro premi, omaggiati da Ettore Costa, a importanti nomi del cinema italiano. In conclusione il festival si trasformerà in una mini rassegna cinematografica, da lunedì 23 a sabato 28 agosto, che proporrà alcuni dei suoi più grandi film. L’evento è organizzato dal Comune di Pomezia a cura dell’agenzia Artcloud Network.

I FILM IN PROGRAMMA – La tre giorni, che vedrà presente sul palco la famiglia Tognazzi, si aprirà venerdì ore 21: durante la serata sarà consegnato il premio Ugo Tognazzi a Marco Risi e presentato il libro “Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio” (Edizioni Rai Libri), scritto dai figli di Ugo. La serata si concluderà alle 22:30 con la proiezione del film “In nome del popolo italiano”, con la regia di Dino Risi.

Prevista per sabato ore 21 la consegna del premio ad Elena Sofia Ricci, a cui seguirà la promozione del volume “L’anno che a Roma fu due volte Natale” (Edizioni SEM), di Roberto Venturini, incluso tra i dodici candidati al Premio Strega 2021 e ambientato proprio a Villaggio Tognazzi. Alle 22:30, invece, la visione di “Ultimo minuto” di Pupi Avati.

Gran finale domenica 22 ore 21:00 con l’arrivederci all’edizione 2022 della famiglia Tognazzi, con la presenza di Antonella Attili e con l’assegnazione dell’ultimo premio. In conclusione il film “Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno”, di Mario Monicelli.

Da lunedì 23 a sabato 28, invece, il festival prosegue con la proiezione di un film ogni sera, partenza ore 22. Saranno proiettati in ordine “La terrazza” di Ettore Scola, “La voglia matta” di Luciano Salce, “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli, “Il gatto” di Luigi Comencini, “La califfa” di Alberto Bevilacqua e “La donna scimmia” di Marco Ferreri.

LE MOSTRE E LE INIZIATIVE IN CORSO – Proseguono in parallelo le altre attività organizzate per questo mese di festeggiamenti. Sino a lunedì 30 agosto si potrà visitare una mostra fotografica diffusa, con 31 foto su 11 totem sparsi per le vie di Torvaianica, con gli scatti dell’attore al fianco di grandi personaggi dello spettacolo. Si potrà ammirare anche la mostra “Storia del Torneo Tognazzi”, in viale Spagna n°5, realizzata dal gioielliere Ettore Costa, creatore del Trofeo Scolapasta d’oro: una raccolta con oltre cinquecento foto che racconta la storia dello storico Torneo Tognazzi, dal 1966 al 1994. Si concluderà a fine agosto anche l’iniziativa culinaria “Il mese dell’Abbuffone”, a cura dei ristoranti della città di Pomezia e del litorale di Torvaianica, che proporranno alcune delle ricette dell’“inventore della supercazzola”, dal Babà al kiwi alle Farfalle fuxia, tratte dai suoi numerosi libri di cucina.

com.unica, 20 agosto 2021