“Oltre ottanta anni fa, il 23 agosto 1939, poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale la Germania e l’Unione Sovietica firmarono il patto Molotov-Ribbentrop. Quel giorno fatidico segnò per molti l’inizio di un periodo di occupazione e violenza nazista e sovietica”. Inizia così la dichiarazione congiunta resa oggi dalla Vicepresidente per i Valori e la trasparenza della Commissione europea, Vera Jourová, e dal Commissario per la Giustizia, Didier Reynders, in vista della Giornata europea di commemorazione delle vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari, in programma il 23 agosto.

“Il 23 agosto – proseguono – rendiamo omaggio a coloro che sono stati vittime dei regimi totalitari in Europa e a coloro che hanno combattuto contro tali regimi. Riconosciamo la sofferenza di tutte le vittime e delle loro famiglie, nonché i segni che questa esperienza traumatica ha lasciato sulle successive generazioni di europei. Lavoriamo insieme in modo che il nostro passato comune ci renda più forti per il futuro comune e non ci allontani”.

“La libertà dal totalitarismo e dall’autoritarismo non è scontata”, sottolineano Jourová e Reynders. “È qualcosa che dobbiamo difendere ogni giorno. È il fulcro dell’ideale europeo. Insieme allo Stato di diritto e alla democrazia, questa libertà è al centro dei trattati europei che abbiamo tutti firmato. Dobbiamo continuare a sostenere, uniti, questi valori europei fondamentali”.

com.unica, 21 agosto 2021