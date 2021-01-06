Ha vaccinato una quota maggiore della sua popolazione rispetto a qualsiasi altro paese, la spiegazione in 9 motivi

“Mi viene chiesto da tutto il mondo, come fa Israele?”, ha detto domenica il ministro della Salute Yuli Edelstein. “Sono diversi i motivi tra cui che ci siamo preparati in tempo, firmato in tempo con le aziende leader, e le abbiamo convinte che se ci avessero dato il vaccino, gli operatori sanitari avrebbero saputo somministrarlo in brevissimo tempo. Questo è esattamente quello che è, e sta accadendo.” Ecco altri nove motivi per cui Israele è attualmente il vaccinatore numero 1 al mondo:

1 – Assistenza sanitaria universale

L’assistenza sanitaria esiste in Israele da prima della fondazione dello Stato e da allora ha continuato ad essere un fattore prezioso. Secondo la dottoressa Dorit Nitzan, direttrice delle emergenze per l’Organizzazione mondiale della sanità, la pandemia di coronavirus ha dimostrato che questo tipo di assistenza é la chiave per gestire la crisi sanitaria. Secondo Ran Balicer, Chief Innovation Officer per Clalit Health Services e presidente del National Expert Advisory Panel del governo sul COVID19, l’assistenza sanitaria si sta dimostrando essenziale nella vaccinazione contro il virus.

Nell’ambito di un’offerta di assistenza universale, i tipi di assistenza più critici sono forniti ai cittadini gratuitamente, tra cui il medico di base, il ricovero urgente, le analisi di laboratorio e la vaccinazione.

“Il sistema ruota attorno alla sottile connessione dalla culla alla fine vita tra i cittadini e il loro fornitore di assistenza sanitaria”, ha detto Balicer, aggiungendo che i medici generici hanno un elenco di persone per le quali si sentono responsabili in termini di salute e malattia, che si è dimostrato fondamentale per raggiungere anziani e malati cronici e inserirli nei loro istituti medici per vaccinarsi. Secondo Tamar Fishman-Magen, un’infermiera registrata e membro della divisione infermieristica della Meuhedet Health Maintenance Organization, “Questa è la prova che stavamo aspettando da così tanto tempo: l’importanza dei servizi medici comunitari”.

2 – Le persone si fidano dei fondi sanitari

In un’epoca in cui circa il 62% della popolazione manca di fiducia nel suo primo ministro, secondo l’Israel Democracy Institute, è sorprendente sapere che secondo un sondaggio del 2020 condotto da Myers-JDC-Brookdale, il 90% degli israeliani è soddisfatto i loro istituti medici. Solo l’1% circa sceglie ogni anno di passare a un istituto medico alternativo, anche se è facile farlo, ha detto Balicer. “Questo ti dice qualcosa sul livello di fiducia e di infrastrutture costruite nel corso degli anni”, ha detto.

3 – Un focus sulla cura preventiva

Gli istituti medici mirano a garantire che i loro clienti si prendano cura di se stessi e non solo a guarirli dopo che si sono ammalati. Alcuni esperti sanitari hanno suggerito che uno dei motivi per cui il tasso di mortalità da coronavirus in Israele era inferiore rispetto ad altri paesi era perché nel paese ci sono meno malattie croniche non trattate e non diagnosticate. In Israele, i fondi sanitari sono pagati da un importo pro capite adeguato all’età per ogni membro, piuttosto che dai servizi forniti. In quanto tale, vi è molta enfasi sull’assistenza preventiva e proattiva e sulla sensibilizzazione, e gli utenti sono abituati a sentire i loro istituti medici.

Clalit, ad esempio, si è rivolta all’utilizzo di modelli predittivi, analisi avanzate dei big data e intelligenza artificiale per identificare i pazienti prima che si ammalino e fornire loro cure preventive in modo che non sperimentino diagnosi o sintomi reali di una malattia. Quest’anno, anche prima della vaccinazione contro il coronavirus, Clalit ha utilizzato questi meccanismi per fornire vaccini antinfluenzali ai pazienti a più alto rischio di complicanze, ha detto Balicer.

4 – Israele conosce le emergenze

“Siamo come velocisti”, ha detto Arnon Afek, vicedirettore generale dello Sheba Medical Center di Tel Hashomer, un centro di eccellenza citato dalla rivista americana Newsweek come uno dei 10 migliori ospedali del mondo. “Israele sa come mobilitarsi”. Ha ricordato come nel 2010, quando un violento terremoto ha colpito Haiti, Israele era intervenuto in aiuto entro 48 ore, e stava già gestendo un sofisticato ospedale da campo anche prima dell’arrivo degli americani. “Ci siamo abituati a lavorare in uno stato di emergenza”, ha detto Balicer. “I nostri quattro istituti medici sono stati utilizzati per muoversi rapidamente, prepararsi istantaneamente per le emergenze e fornire complesse riassegnazioni di molto personale”. In breve, Israele sa come fare le cose.

5 – Molte persone lavorano per gli istituti medici

Clalit è il più grande datore di lavoro in Israele con più di 45.000 dipendenti. Secondo il sito web di Leumit Health Care Services, il fondo impiega 2.000 specialisti tra le sue decine di migliaia di membri del personale. Avere questa immensa forza lavoro – una clinica in ogni quartiere del paese da nord a sud – dà molto potere ai fondi sanitari, ha detto Balicer.

6 – Questa non è la prima volta che i fondi vaccinano molte persone

“Facciamo campagne di vaccinazioni continuamente “, ha detto Fishman-Magen. “Lo facciamo ogni inverno quando vacciniamo contro l’influenza e siamo stati chiamati a vaccinarci anche contro altre cose come il morbillo o la poliomielite. Questo è qualcosa a cui siamo abituati. ” In quanto tale, secondo Ido Hadari, direttore delle comunicazioni di Maccabi Healthcare Services, gli istituti medici hanno le infrastrutture per far sì che la campagna di vaccinazione contro il coronavirus si realizzi in grande stile. “Prendere appuntamenti per la vaccinazione, per informarti o ricordarti che hai un appuntamento domani, per capire perché non sei venuto, per fissare il secondo appuntamento per la seconda dose durante la prima interazione – lo facciamo sembrare molto semplice”, ha affermato Magen.

Per questa particolare campagna di vaccinazione, era importante che gli istituti medici separassero i pazienti sani che venivano per l’inoculazione da quelli che erano malati, il che significava erigere composti di vaccinazione separati. Maccabi ha allestito 85 strutture in tutto il paese, ma secondo Hadari, hanno fatto le prove solo pochi mesi prima. “Negli anni normali diamo la vaccinazione antinfluenzale in clinica” ha detto Hadari. “Ma quest’inverno, con il coronavirus, abbiamo iniziato a somministrare vaccinazioni antinfluenzali al di fuori della maggior parte di esse nelle stesse strutture che stiamo utilizzando per COVID19”.

Tutto é calcolato al minuto. Maccabi sa che ci vogliono sette minuti per inoculare qualcuno, quindi prende appuntamenti ogni sette minuti, con uno spazio extra lasciato libero per accogliere gli imprevisti in modo che non finiscano nel backlogging, ha detto Hadari. ” C’è anche la sfida a evitare che il vaccino venga buttato; ogni dose di vaccino costa a Israele circa 100 NIS, o 200 NIS a persona. Secondo Balicer, Israele ha dovuto buttare meno dello 0,1% delle sue dosi. Sebbene gli istituti medici siano super organizzati con i loro appuntamenti, come ha spiegato Hadari, ogni fiala Pfizer contiene da cinque a sei dosi e se, alla fine della giornata, verrà aperta una fiala per inoculare due pazienti, gli istituti medici sono flessibili abbastanza da contattare le persone che non hanno appuntamenti e invitarle.

7 – Dati e tecnologia

Gli istituti medici lavorano tutti con dati computerizzati che raccolgono in modo sicuro e senza rivelare dettagli privati ​​al Ministero della Salute per monitorare i progressi della campagna vaccinale e gli eventuali effetti collaterali o altre informazioni segnalate da coloro che li ricevono. “Israele ha un vantaggio tecnico”, ha detto Afek. Sebbene non ci sia alcun contratto con Pfizer per condividere i dati, ha affermato, presume che la società “abbia visto la possibilità per Israele non solo di vaccinare ma di monitorare se le persone hanno effetti collaterali e si è resa conto che Israele può diventare un arena sperimentale internazionale per vedere una veloce vaccinazione della popolazione … per qualsiasi azienda questo è un elemento molto prezioso. “

Le cartelle cliniche personalizzate degli istituti medici risalgono a 50, 60 e 70 anni fa, e medici e altri professionisti sanitari competenti possono garantire rapidamente che i pazienti che saranno vaccinati non abbiano controindicazioni o problemi che potrebbero essere causati dalla somministrazione dei vaccini.

8 – Comunicazione

Il paese non ha solo lanciato la sua campagna, ma insieme agli istituti medici e agli ospedali, ha condotto un ampia campagna televisiva, radiofonica e sui giornali, incoraggiando le persone a farsi somministrare il vaccino, ha osservato Fishman-Magen. In alcuni istituti medici, ogni persona che riceve il vaccino è incoraggiato a fotografarsi e condividerla sui social media per incoraggiare altri che potrebbero essere titubanti. Balicer ha anche notato gli sforzi per ottenere la fiducia del pubblico nella sicurezza e nell’efficacia dei vaccini prima dell’inizio dell’inoculazione.

“Ci siamo presi il tempo per spiegare le prove scientifiche”, ha detto. “Sono andato personalmente a sessioni chiave con la comunità ultra-ortodossa e ho tenuto lunghe discussioni con la loro leadership fino a quando non abbiamo avuto una sentenza rabbinica secondo cui i vaccini sono sicuri e devono essere somministrati”. La comprensione del paese della necessità di avere molta competenza culturale e messaggi mirati si è dimostrata efficace, ha affermato. Secondo Fishman-Magen, “Prima che la campagna iniziasse, avevamo solo il 40% circa della popolazione che affermava che si sarebbe vaccinata, e altre percentuali dicevano che forse non erano interessate. Ora, vediamo che tutti sono interessati e dobbiamo dare la priorità “.

9 – Lo spirito del popolo d’Israele

Ma alla fine, dipende tutto dalle persone, ha detto Afek. Gli operatori sanitari, in primo luogo che si sono offerti volontari per lavorare ore extra per garantire che le persone fossero vaccinate. E poi la popolazione. “Si può avere tutto il personale pronto e formato e la fornitura disponibile, ma se la popolazione non collabora, non può essere fatto”, ha detto Hadari. Hadari ha ricordato come da bambino durante la prima guerra del Libano, quando viveva in un villaggio del nord, quando un elicottero atterrava vicino al villaggio, la gente correva con dolci e succo di frutta per ringraziare i soldati. “Ora, la gente sta portando al nostro staff pizze, hamburger e vassoi di frutta”, ha detto. “Ci sentiamo come i soldati adesso, e il pubblico ci sta davvero dando quel caloroso abbraccio. Il pubblico è davvero grato.“

Fonte Israele 360, tratto da Ynet